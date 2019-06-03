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被爆退出16年《女人我最大》　藍心湄怒發聲明喊告

記者蕭雅玲／台北報導

藍心湄2003年起主持TVBS《女人我最大》節目，至今邁入16年，是台灣最具指標性的美妝時尚節目，但近日卻屢遭不肖業者盜用，面對層出不窮的侵權事件，最近更傳言惡指主持人藍心湄將退出《女人我最大》節目，讓她罕見的發出聲明稿。

▲▼藍心湄。（圖／TVBS提供）

▲藍心湄屢被不肖業者侵權罕見發聲明自清。（圖／TVBS）

藍心湄透過律師李怡貞發出兩點聲明稿表示，關於她將離開節目以及自行研發某品牌抗老護膚商品，提供給讀者免費使用等事宜，均屬不符事實，全屬子虛烏有的捏造之事。

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藍心湄與ENTERTAINMENT TODAY INSIDER NEWS網站毫無關係，她也透過律師呼籲粉絲朋友不要輕信上當，並呼籲各界不要轉載、散布不實資訊，未來若有相關證據，將循法律突進追訴絕不寬貸。

藍心湄聲明稿全文

大成台灣律師事務所李怡貞律師茲受影視名人藍心湄委託，就ENTERTAINMENT TODAY INSIDER NEWS網站中，於2019年6月3日發布以『藍心湄宣布將從《女人我最大》節目中退出』不實標題並假藉新聞格式行網路購物詐騙內容，特發出本聲明，嚴正澄清如下：

一、 有關文章及相關涉事人聲稱藍心湄小姐將離開《女人我最大》節目，且將自行研發某「Avxxxx」品牌抗老護膚商品，並提供讀者免費試用之機會…云云，均不符事實，全屬子虛烏有，自行捏造之事。

二、 系爭詐騙網站之內容與藍心湄小姐毫無關係，請民眾以及粉絲朋友切勿輕信上當，於此並敬告各界人士切莫轉載、散布上述足以損害藍心湄小姐名譽之不實資訊，特委任李怡貞律師發此函，再次嚴正重申對於對抗詐騙之決心，未來如有查獲相關證據事實，一律以正當法律程序訴追，絕不寬貸。

李怡貞 律師

中 華 民 國 108 年 06 月 03 日

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