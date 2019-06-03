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高三男畢業..全校師生前拿麥告白！「希望妳能幸福」偶像劇台詞暴動了

記者盧薇淩／台北報導

歌手陳芳語（kimberley）3日作客《星光雲！RUN新聞》，到萬芳高中擔任表演嘉賓，她突然現身活動中心現場，演唱2首歌曲，包含《逆光》及《當你》，一出場馬上讓全場嗨爆。特別的是，現場有高三生在全校同學面前，向同班同學告白，他穩重地說出對心儀女生的告白情話，甚至說「因為我們念不同大學，希望妳以後可找到更好的人。」完全0腳本設計卻宛如偶像劇台詞，連陳芳語都感動泛淚。

▲▼陳芳語run新聞，同學告白 。（圖／ETtoday）

▲男同學大方告白，現場其他同學嗨翻。（圖／ETtoday）

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萬芳高中畢業典禮3日中午登場，該名高三男同學被同學拱上台告白，但他大方沉穩，拿起麥克風說：「雖然是個告白，我不覺得我們可以在一起，因為我們唸不同大學，她有點遠。我希望妳以後可以找到更好的人。」

▲▼陳芳語run新聞，同學告白 。（圖／ETtoday）

▲男同學牽著女同學到走道。（圖／ETtoday）

隨後他下台走向女同學，把女同學從同學群中牽到走道；女生害羞地表示，本就知情男生的情意，但兩人沒交往，在主持人熊熊、凱開及同學鼓譟之下，男同學拿著花向愛慕女同學說：「我從沒跟女生告白過，她是很可愛單純的女生，從高二下開始欣賞一年，她有來我成果展。」畢業後男生大學將念世新大學，女生則在桃園中壢唸書，他對女生說：「希望妳能夠幸福」，但被主持人熊熊說：「也沒有很遠啊！現在公車捷運這麼方便，台北到桃園而已」，力拱兩人發展戀情。

女生聽完男同學的告白後，張開雙手要求擁抱，兩人就在鏡頭及全校同學前深刻擁抱，現場又是一陣歡呼，氣氛沸騰到最高點，kimberley也被感動到一旁泛淚。而宛如青春偶像劇般的台詞及畫面，節目製作組事後表示，這些完全沒安排好，男同學也是直播現場即時徵求，都相當驚訝該名同學如此大方沉穩，在現場看了忍不住起雞皮疙瘩，為青春的戀情感動。

▲▼陳芳語run新聞，同學告白 。（圖／ETtoday）

▲陳芳語現場演唱2首歌。（圖／ETtoday）

年僅25歲的kimberley距離高中時期不遠，但因為高中唸女校，沒有戀愛機會，「當時沒有被告白，但隔壁是姐妹校男校，畢業拍照會見到男生，就很嗨，但表面要裝酷，內心很雀躍，丟帽子時想去撿喜歡的男生帽子。」她還笑說，18歲畢業就成年可以喝酒，「很嗨，但有家長在，如果覺得女兒怪怪的就會馬上帶走。」

另外，主持人凱開分享，高中畢業時送暗戀的對象文具，「我會坐公車陪她上學，那時送了一個鉛筆盒，畢業典禮到她家才發現，她家是開文具店。」送禮告白卻送錯禮，最後果然沒有結果。不過後來追求對象，從台北騎到苗栗4小時，只為給她驚喜，「後來有在一起，但回程時把車寄回來，因為太遠了！」被熊熊虧：「他達成目的了就騎回來了啦。」

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陳芳語, 萬芳高中, 高三生

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