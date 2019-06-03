《花甲》母子檔來了！盧廣仲、王彩樺金曲獎合體

記者蕭雅玲／台北報導

第30屆金曲獎頒獎典禮將於6月29日晚間在台北小巨蛋登場，主辦單位特別邀請王彩樺與盧廣仲一起頒發「最佳台語男歌手」、「最佳台語女歌手」及「最佳台語專輯」等三項大獎，兩人曾在植劇場《花甲男孩轉大人》劇中飾演母子，培養出深厚的感情，這回合體擔任頒獎人，也勢必在典禮上再造話題。

▲《花甲》母子檔王彩樺與盧廣仲將在金曲獎合體。（圖／台視提供）

盧廣仲去年在《花甲》劇中飾演花甲一角，所主唱的劇中主題曲《魚仔》，更在去年一舉拿下「年度歌曲獎」及「最佳作曲人獎」兩項大獎，這次再度現身金曲與王彩樺一起擔任頒獎嘉賓，他也謙虛希望能沾沾大家喜氣，回家寫歌順利。

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▲盧廣仲演唱的《魚仔》去年拿下兩項大獎。（圖／台視提供）

王彩樺近幾年演藝重心都在戲劇演出，但其實她也曾以歌手身份，入圍第22屆「最佳台語專輯獎」，回憶當初接獲通知時「開心到爆」，還一度不敢相信，她表示，當天晚上興奮到睡不著。看到入圍名單時發現當時的入圍者都與她頗有「關係」，康康是她多年好友、許富凱也曾和她在其他戲劇中飾演母子，最近還一同主持新節目、也曾受邀和大支一起在pub演唱，和幾位入圍者可說都有交情。

王彩樺這回受邀擔任頒獎嘉賓，除了提早執行瘦身計畫，期望可以在典禮當天瘦下兩公斤外，她也抽空聽了所有台語入圍作品，對於典禮當天到底要唸出誰的名字，直言很緊張：「不過這就交給評審，我們就好好努力以最精華的方式呈現，希望所有人都能夠享受這段頒獎的時間。」