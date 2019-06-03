BCW金曲落馬　首曝心聲「很訝異」

記者蔡琛儀／台北報導

BCW去年推出首張專輯《NO COMPLY》，他昨出席2019 hito流行音樂獎頒獎典禮，開心領了「hito聲猛男生」，但今年金曲獎入圍卻全數槓龜，讓他覺得非常可惜，「我很訝異，感覺他們（指評審）不喜歡表現太多情緒的聲音。」

▲BCW昨晚在2019 hito流行音樂頒獎典禮演出。。（圖／hitfm提供）

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他猜測是因為自己的音樂街頭味太濃，不對評審口味，也表示：「音樂對我來說就是表現各種聲音，人的生活不是只有一種聲音，不管是開心或不開心。」不過最令他惋惜的，是他身邊的工作人員，「周圍的人做了很大努力，尤其這張專輯在不是很充分的情況，加上我意見比較多，某種程度他們都讓我保持在任性做音樂，真的很感謝，可惜的是沒辦法讓他們的辛苦得到肯定。」因此未來他的新作品仍不打算調整方向。

BCW當時這張專輯原訂在2018上半年推出，不料他遇到創作瓶頸低潮，直到10月才發行，中間他還一度跑回台東老家自我沈澱，他曾自虧也難怪他會覺得對團隊很抱歉。他大讚入圍新人獎的Karencici，也相當看好老朋友、本屆金曲大黑馬OZI。

▲BCW昨開心領了「hito聲猛男生」。（圖／記者季相儒攝）

BCW雖然與金曲無緣，但最近面臨校園畢業季，真正的「金」也賺了不少，平均每週都有兩場表演，他打趣說：「個人（對得獎）還好，賺錢比較是！」至今他對於現在受歡迎程度，心裡仍覺得意外，不忘感謝大家的支持，也將推出兩首合作作品。