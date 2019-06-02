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莫文蔚49歲了你敢信？　只穿絲襪「104cm神級美腿」曲線超夢幻…6萬網友羨慕哭

記者李湘文／綜合報導

香港女歌手莫文蔚舉辦「絕色莫文蔚25周年世界巡迴演唱會」，1日在杭州開演，因為一組身材曼妙的照片，成為當晚微博熱門討論話題！她今年已49歲，但保養得宜，以「104公分美腿」聞名，在演唱會上也大膽選擇貼身、裸膚舞衣，S曲線畢露，讓許多網友不敢置信「這是什麼魔鬼身材」。

▲莫文蔚49歲魔鬼身材驚人。（圖／翻攝自微博／Karen莫文蔚）

▲莫文蔚49歲魔鬼身材驚人。（圖／翻攝自微博／Karen莫文蔚）

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▲莫文蔚49歲魔鬼身材驚人。（圖／翻攝自微博／Karen莫文蔚）

莫文蔚在演唱會換穿多套服裝，其中一套「只遮3點」的性感金色流蘇舞衣尤其引起討論，因為這件衣服讓她的好身材完全顯露，下身只有絲襪包覆，展現0贅肉、曲線優美的長腿，令人無法想像她已經49歲。6萬網友熱烈討論、轉發照片，紛紛驚呼「簡直跟P過的一樣美」、「跟她一比我才像49」、「什麼魔鬼身材」、「羨慕哭」、「我要把照片印出來貼在床頭提醒自己」。

▲莫文蔚49歲魔鬼身材驚人。（圖／翻攝自微博／Karen莫文蔚）

▲莫文蔚有著驚人美腿。（圖／翻攝自微博／Karen莫文蔚）

事實上，莫文蔚幾乎每開一場新的演唱會，就會因為好身材衝上熱搜。她去年來台開唱，曾分享自己維持身材的方法，連續9個月戒甜、冰、辣、油，連最愛的紅酒、咖啡都不碰，但還是照樣吃白米飯，加上每週1天回香港找教練重訓，日常也會做仰臥起坐、游泳、瑜珈來維持體態，練出令人人都羨慕的好身材。

▲莫文蔚49歲魔鬼身材驚人。（圖／翻攝自微博／Karen莫文蔚）

▲莫文蔚為了保持好身材，日常也煞費苦心。（圖／翻攝自微博／Karen莫文蔚）

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