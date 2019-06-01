《玩很大》新陣容出現「綜藝大哥」！　粉絲high爆：黃隊必贏

▲《綜藝玩很大》前往濟州島錄影。（圖／翻攝自《綜藝玩很大》Instagram）

記者李湘文／綜合報導

《綜藝玩很大》KID雖然前去當兵，但節目為了填補他的空缺，每集找來不同人頂替黃隊隊長，也激發出許多不一樣的火花。團隊近日前往南韓濟州島錄製最新一集，1日搶先曝光新陣容，竟出現庹宗康、浩子等人，讓粉絲high翻「這集一定很好笑」、「超期待」！

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▲庹宗康、張立東一起上《綜藝玩很大》。（圖／翻攝自庹宗康Instagram）

《綜藝玩很大》公開濟州島陣容，黑隊除了小隊長黃鴻升之外，還加入「浩角翔起」浩子、「LamiGirls」隊長巫苡萱、Nikita舒子晨；黃隊則是有庹宗康、張立東、梁凱莉、ALBEE范乙霏，幾乎可說是由《國光幫幫忙》班底組成，可預期會是場綜藝感十足的對決！

▲《綜藝玩很大》黑隊。（圖／翻攝自舒子晨Instagram）

看到這個陣容，許多粉絲已經先high了起來，大呼「這組合一定要看」、「幹什麼東西，黃隊必贏啦」、「有康哥立東必看」、「康哥配立東一定很好笑」。但黑隊也PO出各種搞笑照，浩子和黃鴻升自稱「平頭兄弟」、「寸頭隊」，能擦出什麼火花，同樣讓粉絲期待。

▲黃鴻升、浩子自稱「平頭兄弟」。（圖／翻攝自黃鴻升Instagram、浩角翔起Instagram）