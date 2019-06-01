主唱瞞未婚妻「偷吃女貝斯手」　樂團閃電宣布解散…退出歌壇謝罪！

記者陳芊秀／綜合報導

日本樂團「shigatsu.（四月）」1日閃電宣布解散！該團2018年4月首度舉行演唱會，卻震撼發表解散消息，原因是主唱吉田拓海婚前出軌女貝斯手鈴木文香，聲明中懺悔「做了不道德的事，真的很抱歉。」

▲樂團「shigatsu.」閃電宣布解散！原因是主唱（左）婚前偷吃女貝斯手（右）。（圖／翻攝自推特／shigatsu.）

「shigatsu.」於2018年4月29日首度舉行公演，該年11月貝斯手鈴木文香加入，沒想到3人樂團中，就有2人秘密感情出軌。解散聲明中，主唱吉田拓海表示，「我和文香出軌導致樂團解散……做出背叛大家的事，身為人做出這麼不道德的事來，真的很抱歉」，同時為了做個了斷，今後不會再從事音樂活動，形同退出歌壇。

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▲吉田拓海坦承做了不道德的事情，宣布從此不再從事音樂活動。（圖／翻攝自推特／shigatsu.）

貝斯手鈴木文香也懺悔，「我知道吉田拓海有未婚妻，還繼續跟他保持不可告人的關係，以自己的感情為優先，做出了輕率的行為。」她難過欺騙了所有人，「讓大家討厭樂團和歌曲，造成大家的不愉快，縱使道歉也不能被原諒，真的很抱歉。」

▲鈴木文香道歉：「讓大家討厭樂團和歌曲，真的很抱歉。」（圖／翻攝自推特／shigatsu.）

「shigatsu.」閃電解散遭到網友議論，有人以知名漫畫形容「四月是你的謊言」，還有人說：「因為醜聞解散的樂團真的存在啊……感動。」也有網友大感衝擊「我很喜歡他們耶」，還有人發現，樂團3人就有2人搞出軌，只有鼓手Rio在事件外，「留下的那一個人有點可憐」、「那個人被趕到蚊帳外」、「我想跟那個人一起喝酒聊聊。」

▲3人樂團中有2人秘密出軌，網友覺得留下的那個人Rio（右）很無辜，直說想找他喝酒聊聊。（圖／翻攝自推特／shigatsu.）