ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

同框江宏傑姊姊！　福原愛曬照慶生…「女神級顏值」掀日網暴動

記者陳芊秀／綜合報導

桌球天后福原愛1日曬出照片，和一位長髮正妹貼臉入鏡，並祝女方生日快樂，美顏意外掀起日網高度關注。原來照片中的女生，是江宏傑的姊姊，顏值直逼女神級，更吸引8000多人按讚。

▲▼福原愛同框江宏傑姊姊，大眼高顏值驚艷日網。（圖／翻攝自推特／福原愛）

▲福原愛同框江宏傑姊姊，大眼高顏值驚艷日網。（圖／翻攝自推特／福原愛）

請繼續往下閱讀...

照片中，江宏傑姊姊穿粉色上衣，抿嘴微笑，圓溜大眼十分迷人，另一張近距離自拍，白皙美肌加上紅唇，更是性感破表，和弟媳自拍，感情相當親密。福原愛PO文：「今天是姊姊的生日，工作這麼優秀，又是大美女，又為家人著想的帥氣姊姊，生日快樂！」

▲▼福原愛同框江宏傑姊姊，大眼高顏值驚艷日網。（圖／翻攝自推特／福原愛）

▲江宏傑姊姊高顏值讓網友淪陷。（圖／翻攝自推特／福原愛）

▲▼福原愛同框江宏傑姊姊，大眼高顏值驚艷日網。（圖／翻攝自推特／福原愛）

▲江宏傑姊姊紅唇性感。（圖／翻攝自推特／福原愛）

江宏傑姊姊的美照掀起熱烈迴響，日本網友驚艷回應「真是漂亮啊，實在看不出年紀比我還大」、「美女姊姊」、「是大姑吧，真的好美哦」、「看不出來是姊姊」、「江姐姐生日快樂」、「美到嚇到我了。」

▲▼福原愛同框江宏傑姊姊，大眼高顏值驚艷日網。（圖／翻攝自推特／福原愛）

▲福原愛為江宏傑姊姊慶生，曬照意外掀起熱烈迴響。（圖／翻攝自推特／福原愛）

▲▼福原愛同框江宏傑姊姊，大眼高顏值驚艷日網。（圖／翻攝自推特／福原愛）

▲網友狂讚江宏傑姊姊是大美女。（圖／翻攝自推特／福原愛）

事實上，江宏傑姊姊早就轟動一回，過去在社群網站的美照被挖出，曾造成日網驚呼「好美啊！」現在慶生美照又掀起日本網友淪陷，同時也有人驚嘆江家神基因。

媽狂掀被子叫醒「賴床柴」 汪氣噗噗拉回去：別吵我！

推薦閱讀

女老師車頭燈太亮！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超美…高顏值臉蛋曝光：偶像等級

女老師車頭燈太亮！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超美…高顏值臉蛋曝光：偶像等級

唐綺陽：天蠍、處女2019下半財運最好！　但這3星座該注意荷包了

唐綺陽：天蠍、處女2019下半財運最好！　但這3星座該注意荷包了

蔡依林新歌是「75年前真實大屠殺」！　孤島32男淫奪1女「狂殺過程」曝：變屍山

蔡依林新歌是「75年前真實大屠殺」！　孤島32男淫奪1女「狂殺過程」曝：變屍山

女友穿太露逛書店！　吃醋男講不聽「霸氣一招讓她乖」…神結局笑翻300萬人

女友穿太露逛書店！　吃醋男講不聽「霸氣一招讓她乖」…神結局笑翻300萬人

KARA知英退團5年「49kg→100kg」！　照片曝光：我都認不出自己了…

KARA知英退團5年「49kg→100kg」！　照片曝光：我都認不出自己了…

陳妍希餐廳被偷拍！　嫁陳曉快3年…26字洩「婚姻現況」

陳妍希餐廳被偷拍！　嫁陳曉快3年…26字洩「婚姻現況」

吳亦凡公開徵婚了！曝女方「唯一條件」…網一看全傻眼

吳亦凡公開徵婚了！曝女方「唯一條件」…網一看全傻眼

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　史密斯「機智回應」保住夢想

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　史密斯「機智回應」保住夢想

賴琳恩「摘掉假睫毛」素顏曝光！　29歲HD照長這樣…網看傻：Wow

賴琳恩「摘掉假睫毛」素顏曝光！　29歲HD照長這樣…網看傻：Wow

才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

快訊／SJ前預備成員爆輕生　發文告別粉絲：我想休息了，再見！

快訊／SJ前預備成員爆輕生　發文告別粉絲：我想休息了，再見！

粉絲逛街巧遇子瑜　「她將口罩摘下合照」暖心小細節圈粉

粉絲逛街巧遇子瑜　「她將口罩摘下合照」暖心小細節圈粉

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

女老師車頭燈太亮！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超美…高顏值臉蛋曝光：偶像等級

唐綺陽：天蠍、處女2019下半財運最好！　但這3星座該注意荷包了

蔡依林新歌是「75年前真實大屠殺」！　孤島32男淫奪1女「狂殺過程」曝：變屍山

女友穿太露逛書店！　吃醋男講不聽「霸氣一招讓她乖」…神結局笑翻300萬人

KARA知英退團5年「49kg→100kg」！　照片曝光：我都認不出自己了…

陳妍希餐廳被偷拍！　嫁陳曉快3年…26字洩「婚姻現況」

吳亦凡公開徵婚了！曝女方「唯一條件」…網一看全傻眼

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　史密斯「機智回應」保住夢想

賴琳恩「摘掉假睫毛」素顏曝光！　29歲HD照長這樣…網看傻：Wow

才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

福原愛, 江宏傑

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 主唱瞞未婚妻「偷吃女貝斯手」　樂團閃電宣布解散…退出歌壇謝罪！
  2. 《玩很大》新陣容出現「綜藝大哥」！　粉絲high爆：黃隊必贏
  3. 想跟年輕女孩交往！　《變形金剛》男星拖了2年…正式恢單
  4. 《阿斯達》首集就有彩蛋　「時安」演他小時候…殘殺宋仲基爸
  5. 粉絲硬擠後面「強行合照」　張智霖嚇呆入鏡…高EQ還擊！
  6. 徐若瑄取得MBA學位！出席「世新大學畢業典禮」學生暴動了
  7. 同框江宏傑姊姊！　福原愛曬照慶生…「女神級顏值」掀日網暴動
  8. 樂華cos趴龍后、唐僧都來了！　李汶翰「超狂鋼鐵裝」進場…粉絲笑瘋：你贏
  9. 鬧鬼了？天心演一半聽到「卡」聲　工作人員傻眼沒人喊
  10. 粉絲下單買了「9層樓高」　邵雨薇感動：怕買氣不如人氣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366