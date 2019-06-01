同框江宏傑姊姊！　福原愛曬照慶生…「女神級顏值」掀日網暴動

記者陳芊秀／綜合報導

桌球天后福原愛1日曬出照片，和一位長髮正妹貼臉入鏡，並祝女方生日快樂，美顏意外掀起日網高度關注。原來照片中的女生，是江宏傑的姊姊，顏值直逼女神級，更吸引8000多人按讚。

▲福原愛同框江宏傑姊姊，大眼高顏值驚艷日網。（圖／翻攝自推特／福原愛）

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照片中，江宏傑姊姊穿粉色上衣，抿嘴微笑，圓溜大眼十分迷人，另一張近距離自拍，白皙美肌加上紅唇，更是性感破表，和弟媳自拍，感情相當親密。福原愛PO文：「今天是姊姊的生日，工作這麼優秀，又是大美女，又為家人著想的帥氣姊姊，生日快樂！」

▲江宏傑姊姊高顏值讓網友淪陷。（圖／翻攝自推特／福原愛）

▲江宏傑姊姊紅唇性感。（圖／翻攝自推特／福原愛）



江宏傑姊姊的美照掀起熱烈迴響，日本網友驚艷回應「真是漂亮啊，實在看不出年紀比我還大」、「美女姊姊」、「是大姑吧，真的好美哦」、「看不出來是姊姊」、「江姐姐生日快樂」、「美到嚇到我了。」

▲福原愛為江宏傑姊姊慶生，曬照意外掀起熱烈迴響。（圖／翻攝自推特／福原愛）

▲網友狂讚江宏傑姊姊是大美女。（圖／翻攝自推特／福原愛）



事實上，江宏傑姊姊早就轟動一回，過去在社群網站的美照被挖出，曾造成日網驚呼「好美啊！」現在慶生美照又掀起日本網友淪陷，同時也有人驚嘆江家神基因。