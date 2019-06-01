前MP阿翔「寶寶性別公開」…所有親友吃驚！　老婆：真的是大翻盤

記者李湘文／綜合報導

前「MP魔幻力量」鼓手阿翔（黃柏翔）在5月24日跟女團「199吃到飽」成員林匯喬結婚，同時也宣布升格人父人母，準備開心迎接家庭新成員！至於寶寶性別，林匯喬直到今天（1日）慶生會才終於知道，笑說：「這個結果真的是大翻盤，令所有人都太驚訝了，包括我自己！」

▲▼阿翔、林匯喬在5月24日宣布雙喜臨門，登記結婚又有了小孩。（圖／翻攝自林匯喬Instagram）

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阿翔1日為老婆舉辦生日趴，除了甜蜜補上遲來的求婚，派對上還安排小小驚喜，準備了一個寫著「Boy or Girl?」的黑色大氣球，透過裡面藏著的小氣球顏色，向大家揭曉寶寶性別。就連當媽媽的林匯喬，也是在戳破大氣球後，看到大量藍色小氣球飄出，才知道自己肚子裡是小男生，驚訝地說不出話來。

▲林匯喬慶生。（圖／翻攝自林匯喬Instagram）

▲林匯喬戳破氣球，得知肚子裡的孩子是男生。（圖／翻攝自林匯喬Instagram）

林匯喬事後在Instagram分享派對照片，並透露自己驚訝的原因：「從懷孕到現在，沒有孕吐，沒有長痘痘，沒有任何的不適，我一直以為是個貼心的女兒，而賓客的賭注也是女生居多，沒想到……」雖然結果大翻盤，但她還是很開心，「男的女的，爸爸媽媽都愛！」

▲阿翔在慶生派對上補求婚。（圖／翻攝自林匯喬Instagram）

此外，林匯喬也謝謝阿翔準備的派對，慶生、求婚通通一次來，「有笑、有淚，真的很感動！」她也謝謝親朋好友參與，大家一起知道了寶寶性別，「期待兒子跟大家見面嘍！」