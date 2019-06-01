ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

抓包噁男偷拍她裙底！　剽悍女演員「抓耳朵怒賞2巴掌」當眾罵爆：你個畜生

記者李湘文／綜合報導

一名大陸女演員近日搭乘手扶梯，驚見居然有人在拍自己裙底，當場決定不能忍氣吞聲，而是要硬起來反擊！她剽悍地抓住該名偷拍男子，在大庭廣眾下甩對方2巴掌，直接痛罵了一頓，並反過來錄下變態的長相，影片在網路上曝光，引起熱烈討論。

▲女演員被偷拍裙底，當眾甩巴掌教訓。（圖／翻攝自微博）

▲女演員搭手扶梯，被色狼偷拍裙底。（圖／翻攝自微博）

這起偷拍事件發生在浙江杭州，女演員30日搭乘手扶梯，發現一名紅衣男靠近偷拍自己裙底，之後立刻追出去抓住這個人，並在人來人往的路邊賞對方2巴掌。這還不夠，她當著路人的面，直接揭發紅衣男偷拍惡行，在街上痛罵一頓，接著還拿出手機反拍對方的臉，留下紀錄。

請繼續往下閱讀...

▲女演員被偷拍裙底，當眾甩巴掌教訓。（圖／翻攝自微博）

▲女演員抓住色狼，當眾甩巴掌教訓。（圖／翻攝自微博）

影片中，女演員扯著嗓子怒罵：「不要臉的東西，大庭廣眾之下，拍女孩子裙子底下啊？你還要臉不要臉！你個畜生！你以為我沒看到你是不是？」被罵的偷拍男子則是默默縮在一邊，不敢看鏡頭也不敢回話，只是尷尬地繼續滑手機。

▲女演員被偷拍裙底，當眾甩巴掌教訓。（圖／翻攝自微博）

▲女演員拍影片痛罵色狼。（圖／翻攝自微博）

據《南方都市報》報導，這名女演員事後受訪，透露當天是要去探望住院的家人，正在搭手扶梯往上時，突然覺得腿被撞了一下，回頭就看見紅衣男正在拍她裙底，手機還停留在拍攝的畫面。她馬上問「你是不是在偷拍」，見對方漲紅臉不吭聲，就確信自己真的被拍了，才氣得把人揪住甩巴掌。

女演員透露，後來要求男子把手機拿出來，但對方不作聲、只是繼續滑手機，她懷疑男子是在拼命刪檔案，湊上去想搶，卻被對方擋住。她怕對方跑掉，於是先拿出手機錄下長相，才報警尋求幫忙，但警察趕到時，偷拍男子依然已經悄悄逃跑。

▲女演員被偷拍裙底，當眾甩巴掌教訓。（圖／翻攝自微博）

▲女演員拍下色狼長相，目前警方已經抓到人。（圖／翻攝自微博）

女演員事後坦承，雖然裙子裡有穿安全褲，但遇到這種事情實在太氣憤，當下沒有考慮這麼多，只是認為應該勇敢站出來譴責偷拍，就大膽地抓住對方教訓了一段，後來想想才覺得有點後怕。所幸在她幫助下，警方已在31日逮到這名偷拍男子，並依法拘留。

推薦閱讀

女老師車頭燈太亮！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超美…高顏值臉蛋曝光：偶像等級

女老師車頭燈太亮！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超美…高顏值臉蛋曝光：偶像等級

蔡依林新歌是「75年前真實大屠殺」！　孤島32男淫奪1女「狂殺過程」曝：變屍山

蔡依林新歌是「75年前真實大屠殺」！　孤島32男淫奪1女「狂殺過程」曝：變屍山

女友穿太露逛書店！　吃醋男講不聽「霸氣一招讓她乖」…神結局笑翻300萬人

女友穿太露逛書店！　吃醋男講不聽「霸氣一招讓她乖」…神結局笑翻300萬人

KARA知英退團5年「49kg→100kg」！　照片曝光：我都認不出自己了…

KARA知英退團5年「49kg→100kg」！　照片曝光：我都認不出自己了…

唐綺陽：天蠍、處女2019下半財運最好！　但這3星座該注意荷包了

唐綺陽：天蠍、處女2019下半財運最好！　但這3星座該注意荷包了

陳妍希餐廳被偷拍！　嫁陳曉快3年…26字洩「婚姻現況」

陳妍希餐廳被偷拍！　嫁陳曉快3年…26字洩「婚姻現況」

吳亦凡公開徵婚了！曝女方「唯一條件」…網一看全傻眼

吳亦凡公開徵婚了！曝女方「唯一條件」…網一看全傻眼

賴琳恩「摘掉假睫毛」素顏曝光！　29歲HD照長這樣…網看傻：Wow

賴琳恩「摘掉假睫毛」素顏曝光！　29歲HD照長這樣…網看傻：Wow

才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

快訊／SJ前預備成員爆輕生　發文告別粉絲：我想休息了，再見！

快訊／SJ前預備成員爆輕生　發文告別粉絲：我想休息了，再見！

楊冪撐爆白T「水滴胸型」全看光！　離婚5個月「破尺度中空」現身機場

楊冪撐爆白T「水滴胸型」全看光！　離婚5個月「破尺度中空」現身機場

告別單身！12星座男這樣追　唐綺陽：這4星座「沒告白前都不算」

告別單身！12星座男這樣追　唐綺陽：這4星座「沒告白前都不算」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

女老師車頭燈太亮！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超美…高顏值臉蛋曝光：偶像等級

蔡依林新歌是「75年前真實大屠殺」！　孤島32男淫奪1女「狂殺過程」曝：變屍山

女友穿太露逛書店！　吃醋男講不聽「霸氣一招讓她乖」…神結局笑翻300萬人

KARA知英退團5年「49kg→100kg」！　照片曝光：我都認不出自己了…

唐綺陽：天蠍、處女2019下半財運最好！　但這3星座該注意荷包了

陳妍希餐廳被偷拍！　嫁陳曉快3年…26字洩「婚姻現況」

吳亦凡公開徵婚了！曝女方「唯一條件」…網一看全傻眼

賴琳恩「摘掉假睫毛」素顏曝光！　29歲HD照長這樣…網看傻：Wow

才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

快訊／SJ前預備成員爆輕生　發文告別粉絲：我想休息了，再見！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 獨家／李佳穎消失4年！　躍上大銀幕「合作默契男主角」
  2. 小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　史密斯「機智回應」保住夢想
  3. 粉絲逛街巧遇子瑜　「她將口罩摘下合照」暖心小細節圈粉
  4. 抓包噁男偷拍她裙底！　剽悍女演員「抓耳朵怒賞2巴掌」當眾罵爆：你個畜生
  5. 日版《我可能不會愛你》10主角公開！　大仁哥「換新工作」Maggie是短髮正妹
  6. 直播被狂酸顏值不高　宇宙一句「直球回應」被坤達讚高EQ
  7. 蔡健雅睽違6年辦簽名會！　下大雨飆唱5首「神功再現」
  8. 武打女星被媽質疑能畢業？　楊麗菁開心嗨捧EMBA證書
  9. 健身老師替丁噹編舞！　「無袖壯男」開口全場合唱
  10. 《少時》合體！李玉璽N年才見王大陸　私聊內容竟問：誰是X

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366