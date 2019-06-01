抓包噁男偷拍她裙底！　剽悍女演員「抓耳朵怒賞2巴掌」當眾罵爆：你個畜生

記者李湘文／綜合報導

一名大陸女演員近日搭乘手扶梯，驚見居然有人在拍自己裙底，當場決定不能忍氣吞聲，而是要硬起來反擊！她剽悍地抓住該名偷拍男子，在大庭廣眾下甩對方2巴掌，直接痛罵了一頓，並反過來錄下變態的長相，影片在網路上曝光，引起熱烈討論。

▲女演員搭手扶梯，被色狼偷拍裙底。（圖／翻攝自微博）

這起偷拍事件發生在浙江杭州，女演員30日搭乘手扶梯，發現一名紅衣男靠近偷拍自己裙底，之後立刻追出去抓住這個人，並在人來人往的路邊賞對方2巴掌。這還不夠，她當著路人的面，直接揭發紅衣男偷拍惡行，在街上痛罵一頓，接著還拿出手機反拍對方的臉，留下紀錄。

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▲女演員抓住色狼，當眾甩巴掌教訓。（圖／翻攝自微博）

影片中，女演員扯著嗓子怒罵：「不要臉的東西，大庭廣眾之下，拍女孩子裙子底下啊？你還要臉不要臉！你個畜生！你以為我沒看到你是不是？」被罵的偷拍男子則是默默縮在一邊，不敢看鏡頭也不敢回話，只是尷尬地繼續滑手機。

▲女演員拍影片痛罵色狼。（圖／翻攝自微博）

據《南方都市報》報導，這名女演員事後受訪，透露當天是要去探望住院的家人，正在搭手扶梯往上時，突然覺得腿被撞了一下，回頭就看見紅衣男正在拍她裙底，手機還停留在拍攝的畫面。她馬上問「你是不是在偷拍」，見對方漲紅臉不吭聲，就確信自己真的被拍了，才氣得把人揪住甩巴掌。

女演員透露，後來要求男子把手機拿出來，但對方不作聲、只是繼續滑手機，她懷疑男子是在拼命刪檔案，湊上去想搶，卻被對方擋住。她怕對方跑掉，於是先拿出手機錄下長相，才報警尋求幫忙，但警察趕到時，偷拍男子依然已經悄悄逃跑。

▲女演員拍下色狼長相，目前警方已經抓到人。（圖／翻攝自微博）

女演員事後坦承，雖然裙子裡有穿安全褲，但遇到這種事情實在太氣憤，當下沒有考慮這麼多，只是認為應該勇敢站出來譴責偷拍，就大膽地抓住對方教訓了一段，後來想想才覺得有點後怕。所幸在她幫助下，警方已在31日逮到這名偷拍男子，並依法拘留。