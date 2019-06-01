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唐綺陽：天蠍、處女2019下半財運最好！　但這3星座該注意荷包了

記者阮巧雯／綜合報導

2019年上半就快要結束了，不少人都期待能有嶄新的下半年，特別是在工作及財運方面能有新的進展，國師唐綺陽在《女人我最大》公布了2019下半年財運前3名星座，當然也公布了財運倒數3名的星座。

2019下半年財運前3名的星座第一名是天蠍座，唐綺陽說天蠍座的二宮有好星，很多好財運是可以靠自己爭取到的，所以要盡量發揮潛能，更表示天蠍座的朋友下半年可以得到自己想要的東西。

▲天蠍座是2019下半財運最好帝一名。（圖／翻攝自女人我最大YouTube）

▲天蠍座是2019下半財運最好第一名。（圖／翻攝自女人我最大YouTube）

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接著是財運第2名的處女座，從2018下半年就一直衰到2019上半年的處女座，在年底終於可以絕地大反攻了。8、9月開始走上坡，10月之後感受會更明顯，唐綺陽也表示，下半年是很適合揮別糟糕過去或不好回憶的時候，甚至是告別一段拖累你已久的感情。

▲從2018下半一直衰到2019上半的處女座終於有翻身的機會了。（圖／翻攝自女人我最大YouTube）

▲從2018下半一直衰到2019上半的處女座終於有翻身的機會了。（圖／翻攝自女人我最大YouTube）

第3名則是牡羊座，2019年下半牡羊座會有喜事發生，像是因為結婚收到很多紅包，能有登高一階的感覺，唐綺陽更說牡羊如果創業的話應該會中，表示2019下半牡羊偏財運滿強。

▲唐綺陽表示牡羊座2019下半財運很好，可以考慮投資。（圖／翻攝自女人我最大YouTube）

▲唐綺陽表示牡羊座2019下半財運很好，可以考慮投資。（圖／翻攝自女人我最大YouTube）

再來就是2019下半財運最不好的3個星座，倒數第3名是最近籠罩在一股身不由己氛圍中的雙子座，且在雙子的星牌中有一個受害者的星象，可能被小人擺一道，卻無能為力，因此唐綺陽建議雙子座要慎選合作夥伴，或是遇到把事情講得天花亂墜的人也要特別小心，而面對莫名其妙的支出可能會持續到9、10月。

▲雙子座財運倒數第3名。（圖／翻攝自女人我最大YouTube）

▲雙子座財運倒數第3名。（圖／翻攝自女人我最大YouTube）

再來是倒數第2名的射手座，唐綺陽表示射手座財運不好是因為下半年都會「把錢花在該花的地方」，像是小孩的教育費、房貸，或是想要自己創業，有一大筆資金需要支出，換個角度想，射手座們其實在進行一件很重要的工程。最後就是2019下半財運最慘的獅子座，因為獅子座可能在工作、投資，或是健康方面出問題，這三件事都是挺花錢的。

▲獅子座財運不好是因為錢都會花在「該花的地方」。（圖／翻攝自女人我最大YouTube）

▲獅子座可能會面臨的3件事都很花錢。（圖／翻攝自女人我最大YouTube）

但唐綺陽也安慰財運不好的星座朋友們不要擔心，財運是可以靠著錢包顏色改善狀況，就推薦了4個星象星座適合錢包顏色。2019下半開始，火象星座可以考慮使用深色系，像是黑色、深藍，或是咖啡色。土象星座是粉色系，像是粉紅、粉藍、灰藍。風象星座是亮色系，像是白、紅、黃、綠、橘等。而水象星座則是LOGO圖，像是品牌圖案等。

▲4大星象星座適合的錢包顏色。（圖／翻攝自女人我最大YouTube）

▲4大星象星座適合的錢包顏色。（圖／翻攝自女人我最大YouTube）

▼唐綺陽解析2019下半星座財運。（影片／女人我最大YouTube，如遭刪除請見諒）

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唐綺陽, 12星座, 財運

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