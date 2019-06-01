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他拍片沒錢卻超好運　吃頓飯就請到妻夫木聰演出

圖文／鏡週刊

日本電影配樂家兼導演半野喜弘，最近推出新片《亡命之途》，並於日前來台宣傳期間，與監製小坂史子一起接受本刊專訪。兩人是多年舊識，埋下此合作契機。

1998年，半野應侯孝賢導演之邀，為電影《海上花》配樂。半野來台後，先去片場探班，由小坂史子擔任他的翻譯。後者當時已與侯導合作多年，陸續為《珈琲時光》《賽德克．巴萊》《刺客聶隱娘》《沉默》製片，亦是《亡》片監製。半野表示，十年前他著手寫劇本時，便打定主意如果在台灣拍，小坂就是監製的不二人選。

《亡》片由台日合資製作，小坂坦言，在日本若非知名IP改編，很難說服金主出資拍成電影，因為大家都怕原創故事會失敗。尤其像半野這樣半路出家、自編自導，要找資金更困難。小坂很早就看過半野的劇本，始終覺得希望不大，直到3年前，妻夫木聰、豐川悅司都答應演出，整件事才露出曙光。

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小坂說：「半野真的有福氣，兩個男主角特別支持他！對投資方來說，半野是新導演，因此妻夫木聰和豐川悅司的參與，絕對有加分效果，對籌措資金幫助很大。」 談到《亡》片的製作成本，小坂以比喻代替實際金額，她說：「預算和十幾年前台灣的拍片環境差不多。」意思是非常低。

至於選角，半野表示，寫劇本時對演員沒有特定想法，之所以找妻夫木聰演出，不只因名氣大，而是他飾演的牧野一角，習慣以笑臉矇混事情。多年來半野一直在尋找符合角色設定的演員，有一回他和妻夫木聰吃飯，恍然大悟：「有這樣笑容的人不就正坐在我眼前嗎？」於是邀請妻夫木聰演出，對方也慨然應允。

豐川悅司是不開口也很有存在感的演員，適合飾演《亡命之途》裡的殺手一角。（威視電影提供）

另一個殺手角色，個性沉默寡言，台詞不多。半野認為，豐川悅司是不開口也很有存在感的演員，於是把劇本給豐川看，三天後就得到願意演出的回覆。兩位演員確認加入，半野才開始和小坂具體討論電影的製作方向。

《亡命之途》將於6月6日在台上映。


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