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《炮仔聲》靈魂交換…王宇婕變成「他」　捧臉男男吻嚇到抓褲子！

記者陳芊秀／綜合報導

八點檔《炮仔聲》播出突破百集，劇情越來越無極限啦！故事自從出現瘋狂小三搶走老公，正宮懷孕被拋棄，掀起高收視，不過三角關係的糾纏還沒結束，現在更出現王宇婕和吳懷中「靈魂交換」，讓網友大呼神展開！

▲▼《炮仔聲》出現靈魂交換橋段，網友笑炸啦。（圖／翻攝自YouTube／三立華劇） 

▲《炮仔聲》出現靈魂交換橋段，蔡主任變身「男版王妍熙」。（圖／翻攝自YouTube／三立華劇）

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王宇婕戲裡扮演醫院千金「王妍熙」，一心要嫁陳志強扮演的窮醫生「張正浩」，讓吳婉君扮演的正宮「吳家雯」被踢開，婚後手段越來越瘋狂，窮醫生變成負心渣男，家產快被吞走。最近《炮仔聲》更出現靈魂交換！吳懷中原本扮演愛錢醫生「蔡崇仁」，卻變成「男版王妍熙」，當眾告白「只有死亡才能拆散我們」，接著更獻上死亡之吻，男男之吻令渣男老公緊張到抓褲子！

▲▼《炮仔聲》出現靈魂交換橋段，網友笑炸啦。（圖／翻攝自YouTube／三立華劇）

▲《炮仔聲》蔡主任男男吻張正浩。（圖／翻攝自YouTube／三立華劇）

除了男男吻讓觀眾驚呆，王宇婕變成「女版蔡崇仁」，穿上白袍自稱「浩浩！我是你的崇崇」。她以往瘋狂無懼的表情，瞬間變得畏首畏尾，接著又緊摟陳志強，「我願意跟你交往看看」，讓對方錯愕不已，不過靈魂交換其實是整人手段，為了要渣男得到報應。

▲▼《炮仔聲》出現靈魂交換橋段，網友笑炸啦。（圖／翻攝自YouTube／三立華劇）

▲王妍熙變成蔡主任，「我真的是你的崇崇。」（圖／翻攝自YouTube／三立華劇）

▲▼《炮仔聲》出現靈魂交換橋段，網友笑炸啦。（圖／翻攝自YouTube／三立華劇）

▲變身「蔡主任」的妍熙緊抱正浩，「不然我們交往。」（圖／翻攝自YouTube／三立華劇）

網友追劇百集，原本都指著電視痛罵，突然看到「王妍熙轉性」，對王宇婕演技狂噴好感，輪番稱讚「史上最好看的靈魂交換」、「這一集突然好喜歡妍熙，演崇崇演得太好啦！」同時也有人被男男吻驚呆，「崇浩CP也不錯」、「换魂戲但是個整人篇，小仁仁和妍熙合作整浩浩好搞笑。」靈魂交換的橋段在八點檔劇集並非第一次出現，《金家好媳婦》中，黃少祺和謝承均也發生意外導致靈魂交換，網友認為靈魂交換考驗演員演技，「要模仿對方在戲裡的角色韻味，不是件容易的事情」，演員大飆演技，也讓觀眾笑到爆炸。

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