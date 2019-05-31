范冰冰C位復出落空！　活動前4小時除名「照片全面被刪」…默默進場畫面曝光

記者李湘文／綜合報導

藝人范冰冰因為捲入逃漏稅風波，聲譽受到影響，沉寂至今已約莫1年，近期雖偶爾參與公益活動，回歸演藝圈似乎仍遙遙無期。不過，她31日受邀參加「2019互聯網星光盛典」，起初光榮占據海報C位，未料活動前4小時突然被抽換，引發外界臆測是否「復出失敗」。

▲范冰冰因逃漏稅風波，已沉寂多時。（圖／翻攝自微博／范冰冰工作室）

「2019互聯網星光盛典」在31日晚間舉行，活動開始前8小時才在微博公開海報，驚喜宣布范冰冰、孟飛、張靚穎、柳岩4人將參加盛會，並將范冰冰放在海報C位，顯見對她的重視度。然而，才過4個小時，各個活動相關單位PO出新照片，就被發現一致刪掉了范冰冰，宣傳文案也除去這個名字，完全洗去她不久前還存在的蹤跡。

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▲▼范冰冰原本在海報C位，然而沒幾個小時就被刪掉。（圖／翻攝自微博）

雖然名字被刪掉，范冰冰晚間還是被拍到默默現身會場，穿著一身黑色褲裝，低調地進場坐在第2排。針對C位被替換一事，部分網友叫好「只想說幹得漂亮」、「冰冰看來要退圈了」、「復出失敗挺好」；但也有人為她叫屈「沒有退出何來復出」、「沒有冰冰，其他人不感興趣」、「真有點兒心疼」。

▲▼范冰冰低調進場，坐在第2排。（圖／翻攝自微博）