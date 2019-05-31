酸民圍嗆「裝了2顆假奶就拼命露」！　小A辣笑著親自全回…高EQ發言被讚爆

記者李湘文／綜合報導

網紅小A辣在2018年大動作整型，不只讓臉部輪廓變柔美，還把胸部隆到E罩杯，從此穿女裝變得更有自信，也常拍大尺度性感照PO網。不過，有些網友看不下去，在他的粉絲團留言批「裝了2顆假奶就開始拼命拍曝露照」，但他毫不動怒，依然笑嘻嘻地回應所有負評，被粉絲大讚脾氣真的很好！

▲小A辣PO出性感自拍照，被酸民批「裝了2顆假奶就開始拼命露」。（圖／翻攝自臉書／小A辣）

小A辣31日分享新的自拍照，全身上下只穿著性感內衣，豐滿的胸部呼之欲出，其他部分也只有少量黑色蕾絲、緞帶勉強遮掩，非常性感。他在鏡頭前大秀美胸，自己看了也感到滿意，開心寫道：「今天走性感女僕風，胸型讓我越來越喜歡。」

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▲小A辣新的自拍照穿超少。（圖／翻攝自臉書／小A辣）

不過，部分網友看不慣小A辣越穿越少，因而在照片底下留言「裝了兩顆假奶就開始拼命拍曝露照，好笑」、「全身都假的」，公開嗆聲。但他也不生氣，而是笑回「不然要包起來當肉粽嗎」；面對網友吐槽「蛋蛋一起增大好了」，他也爽朗回：「不要，我藏得很辛苦，不要增大了。」態度超大方。

▲小A辣隆胸後常PO出清涼照片。（圖／翻攝自臉書／小A辣）

見到小A辣高EQ回覆，其他粉絲大讚「脾氣真好」、「不管別人怎麼揶揄也不生氣」，他也笑笑說，其實習慣就好，被罵是別人在幫忙消業障。他還開導粉絲：「嘴巴長在別人身上，他們愛怎麼說，我也沒辦法管他們，只要自己做好自己就好了，人生是自己的，不需要被其他人左右。」正能量發言得到好評。

▲▼小A辣坦然回覆惡評和整型話題。（圖／翻攝自臉書／小A辣）