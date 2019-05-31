日配樂大師「坂本龍一」地上打滾大吼！就因這國際導演退件4次

記者吳孟庭／綜合報導

日本電影配樂大師坂本龍一睽違23年，為台日合作電影《亡命之途》來台舉辦媒體茶敘，他推翻導演半野喜弘「退稿2次，第3次才成功」的說法，對問題有問必答之外，還展現幽默的一面，像是回憶至今被退件最多次的，就是獲得奧斯卡電影配樂的《末代皇帝》，「讓我在地上打滾、大叫才做出來，之後就再也沒做過了」。

▲電影配樂大師「坂本龍一」來台。（圖／記者張一中攝）

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坂本龍一與半野喜弘年紀差了16歲，透過藝術溝通無障礙，是20多年交情的好友，「半野住在巴黎，我則住在紐約，因為距離的關係不常見面，我們大部分透過SNS（社群網路）聯繫，幾年前他跟我說要拍電影的時候，因為我一直認為他是音樂人，所以剛開始聽到有嚇了一跳。」

《亡命之途》是半野喜弘第二部長片，談到兩人合作契機，其實要回溯到2年前，「在巴黎碰面提到要拍這部電影，作為朋友就跟他說會幫忙的就儘管說。不過一般來說，我通常是看到電影的影像之後才會決定是否要接配樂，但因為2年前就不小心答應他了...」坂本龍一這麼說完，現場傳出笑聲。

▲坂本龍一和《亡命之途》導演半野喜弘有20多年交情。（圖／記者湯興漢攝）

尤其這次電影是在還沒製作完畢的情況下，就開始製作曲子，坂本龍一說，「還是有請他寄部分影像給我看啦，結果把音樂寄給他，他直接回『不行！』，收到回覆時確實有點困擾，也體認到原來我跟他的感覺是不一樣的。」

半野喜弘說他退了2次，第3次收到的音樂才滿意，現場求證坂本龍一，他立馬推翻好友說法，「但我覺得第二次就OK了欸，可能彼此認知不一樣吧！到底是誰對呢？」讓全場記者都噗哧笑出來。

▲坂本龍一推翻被退2次件的說法。（圖／記者張一中攝）

坂本龍一坦言很少遇到退件，如果照半野說法的3次，就算是很多了，「至今被退件最多次的就是貝托魯奇（電影《末代皇帝》義大利導演）吧，退了4次，第5次才通過。」

被問到有沒有透過什麼方式獲得創作靈感？坂本龍一表示，「有些人可能會先泡個澡，但如果可以這樣子做某件事情就能想到好音樂，我就會這麼做了，但即使我去散步或是看個電影，還是不一定想得到好的旋律，有一次還倒在地上滾來滾去、大吼大叫。」

▲坂本龍一暢聊配樂幕後故事。（圖／記者張一中攝）

最後問他是哪一部作品讓大師在地上打滾，他回答：「就是4次被退件的那部」還說，「滾完之後第5次就通過了，不過在那之後就沒再做過（這樣的事情），我下次會再試試看。」幽默親切的談吐惹得記者呵呵大笑。

坂本龍一預計明（6/1）天晚上6點，偕同台灣主要演員謝欣穎、莊凱勛、黃仲崑、黃遠出席《亡命之途》在信義威秀的首映會，電影即將於6月6日在台上映。