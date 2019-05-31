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王力宏嘉賓傳是五月天阿信！主辦方宣布「他」合唱億萬神曲

記者盧薇淩／台北報導

金曲歌王「二哥」王力宏睽違8年4度攻蛋，6月8、9日將在台北小巨蛋舉辦「龍的傳人2060」演唱會的，31日率先驚喜揭曉演唱會嘉賓，特別邀請好友黃明志為9日台北最終場站台，兩人合唱的《漂向北方》是點閱率上億的夯曲，今年元旦曾在「福利秀」（Free Show）首度合體，這次又將在小巨蛋合唱。

▲▼王力宏演唱會傳出是五月天阿信 。（圖／紅聲音樂、翻攝IG）

▲王力宏演唱會首唱嘉賓，傳出是五月天阿信 。（圖／宏聲音樂、翻攝IG）

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黃明志獲邀時二話不說答應，二度擔任王力宏演唱會嘉賓的黃明志，過去就曾公開喊話要跟二哥合體攻蛋，「這首歌其實要很早就一起攻蛋的，可是拖了很多年，雖然拖了很多年，不過還是覺得這次的合體很有意義，也很興奮這次終完成心願。」問及當時二哥邀約過程，他透露：「力宏哥問我有沒有空，我有空結果就答應了，也覺得是時候要去小巨蛋唱這首歌了。」

▲▼王力宏演唱會傳出是五月天阿信 。（圖／紅聲音樂、翻攝IG）

▲王力宏演唱會第二場嘉賓是黃明志 。（圖／宏聲音樂）

日前黃明志執導電影《辣死你媽》在大馬票房開紅盤，這次多了億萬導演身份助攻王力宏，下一部會找二哥擔綱男主角？他笑回：「找力宏哥合作我覺得有點不太可能，因為我們是拍小成本的電影，也許有天我變成大導演的時候，希望可以請他來演，因為之前有看過他自導自演的電影《戀愛通告》，覺得蠻好看的！」兩人都是五月壽星，他也許下生日願望，「我希望有天輪到我的演唱會，力宏哥能夠來當我的嘉賓。」

另外，相隔8年王力宏唱回台北，今日傳出8日嘉賓是五月天阿信，對此主辦方語帶保留，只說是「重量級的神秘驚喜」，過去曾與二哥有多次音樂詞曲合作，到時來現場就知道。而黃明志被問是否擔心跟另一場嘉賓比人氣？他打趣說：「另外一個嘉賓我不知道是誰，如果是要嗆聲的話，我覺得沒人能贏過我，除非是一個大美女，身材超好的大美女！」

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王力宏, 黃明志, 五月天, 阿信

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