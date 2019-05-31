他邀坂本龍一配樂竟狂退3次稿　大師寫信警告：我要生氣了

圖文／鏡週刊

日本電影配樂家及導演半野喜弘，跨足導演前已是知名電影配樂家。3年前他拍了首部劇情長片《雨中的女人》，不但自編自導也親自配樂。此次他在新片《亡命之途》，邀請日本知名配樂家坂本龍一譜寫電影主題曲，是因為寫劇本時腦海裡已有畫面，覺得極適合坂本的音樂，「與其自己做出很像坂本風格的曲子，不如坂本親自操刀更好。」

半野與坂本在音樂上已合作多次，但以導演和配樂家、不同立場的模式，則是第一次。半野會明確給予坂本指示，想要什麼樣的音樂搭配畫面，有時語言無法清楚表達，坂本做的曲子都不太適合，如此來回三次後，坂本再寄一首曲子給他，還在信裡附帶提到：「如果這次再不行，我真的要生氣了！」

為此半野苦惱兩天，遲遲不敢驗收成果，就怕萬一不盡人意要再「退貨」，會讓坂本不開心。幸好他也覺得不錯，最後用了那首曲子。

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20多年來，半野創作逾30部電影配樂，卻在和演員朋友吃飯喝醉時、一句「來拍個電影吧」，意外當上導演。與配樂相比，他認為當導演的難度「壓倒性地高，還會愈來愈窮。」但電影拍完會有成就感，還會因看到不足和缺失，萌生要在下一部片改善的念頭，從此沒辦法放棄拍片。

他說：「我以音樂家的身分踏入電影圈，但音樂家不必去現場。沒想到當了一次導演，發現很喜歡在片場與劇組工作的感覺，從此愛上拍片。未來我會兩者兼顧，有趣的案子都想做。」

《亡命之途》將於6月6日在台上映。



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