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波特王「突然開始留長髮」有感人原因！　說完崩潰：笑著笑著就哭了

記者李湘文／綜合報導

網紅「波特王」（Potter King）以幹話、撩妹影片爆紅，因為身材高挑又有帥氣外貌，吸引不少粉絲關注。他最近漸漸把頭髮留長，目前已經長到可以蓋過耳朵，30日透露背後原因，原來是有個想達成的「人生成就」。

▲波特王把頭髮留長。（圖／翻攝自臉書／波特王 Potter King）

▲波特王把頭髮留長。（圖／翻攝自臉書／波特王 Potter King）

波特王分享自己留長髮的心得，雖然還沒有真的留得很長，但已經感受到困擾：「自從頭髮開始留長後，我就打從心底佩服所有留長髮的女性朋友們。因為真的很熱。何況我目前才這個長度。」

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▲波特王把頭髮留長。（圖／翻攝自臉書／波特王 Potter King）

▲波特王先前是俐落長髮。（圖／翻攝自臉書／波特王 Potter King）

波特王透露，之所以把頭髮留這麼長不剪，主要是想要實現一次「捐髮」的人生成就。沒想到，他留著留著，最近卻發現事情不如預期：「之前查詢在收捐髮的單位，他們發了一篇公告說即日起到2019年底，暫停收贈送的公益髮束。」

原來，因為捐贈頭髮的人太多，目前公益單位已經不缺頭髮，反而比較缺少製作假髮的經費。波特王捐髮的計畫因此擱淺，只剩下無奈：「所以我目前在留心酸的哈哈哈哈哈哈哈，笑著笑著就哭了。」

▲▼范瑋琪代言包包活動,波特王。（圖／記者季相儒攝）

▲波特王慢慢把頭髮留長中。（圖／記者季相儒攝）

不過，許多粉絲得知波特王的善行後，紛紛熱心提供建議，除了介紹其它接受捐髮的單位，也告訴他其實現在長度還不足，留到明年正好；大家也誇讚「波特王一直帶給大家正面能量」、「不管長髮短髮都很帥」、「波特很棒」。

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