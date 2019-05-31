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利得彙跳鋼管太辣！網驚「沒穿？」男友看了超愛：想在家弄一根

記者盧薇淩／台北報導

雙人樂團慢慢說「點點」利得彙2月在練空環時摔落，導致兩根肋骨骨折，經過休養及暫停練習3個月，她30日在IG分享鋼管舞影片，只見她爬上高處、下腰彎腰展現身體曼妙舞姿，性感程度不在話下，不過她穿著肉色衣服跳鋼管，猛一看以為沒穿衣服，讓點點笑說：「我本身很喜歡肉色、粉膚、粉橘色，國外很多鋼管選手也會穿膚色，可以展現體態線條，請大家用藝術眼光看待好嗎！」

▲▼慢慢說點點骨折後鋼管 。（圖／慢慢說提供）

▲慢慢說點點骨折後跳鋼管 。（圖／慢慢說提供）

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時隔3個月，終於被看到苦練成果，點點30日向《ETtoday娛樂星光雲》透露當然開心，但剛開始身體的體能還是無法跟上，抓不到要領，連老師都發現她會害怕，手不自覺發抖，也因此感到挫折，連續連了3週，直到今天才有勇氣分享，「剛開始上去（鋼管），我以為我不害怕，上去後老師發現我發抖、身體很累，以前的自信感還沒回來。」

▲▼慢慢說點點骨折後鋼管 。（圖／慢慢說提供）

▲慢慢說點點爬上高處。（圖／慢慢說提供）

不過點點在鋼管展現曼妙身材，男友志方看了也坦言很喜歡，「我不會說啥，但我有用個人帳號收藏，可以隨時拿出來看，我還蠻喜歡看她在鋼管上。」一旁點點問：「是因為穿很少吧？」他坦言：「穿很少也是重點，我還有想過在家弄一個鋼管給她，這樣很好耶，可以每天看免費鋼管舞。」慢慢說目前忙著籌備8月3日「超犀利趴」演出，也參與兒童劇演出，手上也有不少歌曲邀約，「歡迎大家來找我們寫歌！」

▲▼慢慢說點點骨折後鋼管 。（圖／慢慢說提供）

▲▼慢慢說點點身段柔軟，男友志方看了心動。（圖／慢慢說提供）

▲▼慢慢說點點骨折後鋼管 。（圖／慢慢說提供） 

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