贈獎／一生都在水逆！窮到貸款還被搶《逆轉劫局》劇情翻轉超展開

娛樂中心／綜合報導

《逆轉劫局》是一部承襲經典風格的驚悚之作。本片網羅兩位獲獎無數的西班牙影后──艾瑪蘇雷茲（Emma Suarez）和娜塔莉波莎（Nathalie Poza）同台飆戲。兩人在片中爾虞我詐、鬥智鬥勇，透過優秀情節銜接與劇情編排，展現兩位女性主角之間的銀行搶劫對峙，並透過快節奏剪輯、寫實的拍攝手法，展現出主角焦急緊繃的心理狀態，是一部前所未見「鬥智燒腦神作」！ 保證讓觀眾看得心驚膽顫、一刻也移不開目光。



▲《逆轉劫局》6月14日正式上映。（圖／采昌國際多媒體提供）



劇情講述一位焦急的母親菈葵兒（艾瑪蘇雷茲飾演）到銀行借錢，她必須在24小時內籌到35000歐元（約新台幣130萬元），否則她將再也見不到心愛的女兒。經過不斷懇求，銀行終於同意借款給她救急。沒想到在貸款手續快要完成之時，兩個蒙面搶匪闖入銀行，不但搶走所有錢，就連在場所有顧客與行員都成為人質。

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▲▼《逆轉劫局》劇照。（圖／采昌國際多媒體提供）







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◎活動辦法：

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