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贈獎／一生都在水逆！窮到貸款還被搶《逆轉劫局》劇情翻轉超展開

娛樂中心／綜合報導

《逆轉劫局》是一部承襲經典風格的驚悚之作。本片網羅兩位獲獎無數的西班牙影后──艾瑪蘇雷茲（Emma Suarez）和娜塔莉波莎（Nathalie Poza）同台飆戲。兩人在片中爾虞我詐、鬥智鬥勇，透過優秀情節銜接與劇情編排，展現兩位女性主角之間的銀行搶劫對峙，並透過快節奏剪輯、寫實的拍攝手法，展現出主角焦急緊繃的心理狀態，是一部前所未見「鬥智燒腦神作」！ 保證讓觀眾看得心驚膽顫、一刻也移不開目光。

▲▼《逆轉劫局》劇照。（圖／采昌國際多媒體提供）
▲《逆轉劫局》6月14日正式上映。（圖／采昌國際多媒體提供）

劇情講述一位焦急的母親菈葵兒（艾瑪蘇雷茲飾演）到銀行借錢，她必須在24小時內籌到35000歐元（約新台幣130萬元），否則她將再也見不到心愛的女兒。經過不斷懇求，銀行終於同意借款給她救急。沒想到在貸款手續快要完成之時，兩個蒙面搶匪闖入銀行，不但搶走所有錢，就連在場所有顧客與行員都成為人質。

▲▼《逆轉劫局》劇照。（圖／采昌國際多媒體提供）

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▲▼《逆轉劫局》劇照。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲▼《逆轉劫局》劇照。（圖／采昌國際多媒體提供）

 
==== 參加活動！送你搶先看《逆轉劫局》！====

 ◎活動時間：5/31(五)至6/3(一) 12:00止

◎活動辦法：

1. 加入「ETtoday看電影」粉絲團

ETtoday看電影

2.看完影片請在下方留言回答：遇到搶銀行，你會有什麼反應？

立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓

◎得獎獎項： 《逆轉劫局》特映券一組(2張)
使用時間：6/10 (一) 19:00
使用地點：南港喜樂時代影城 

◎得獎公布：6月3日（一）14：00公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請於6/5(三)前臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目提供真實姓名、手機號碼、郵遞區號、地址，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用，活動小組收到資料後會盡快將獎品寄出，逾時回覆將喪失得獎資格，獎項作廢處理。嚴禁將獎品做二度販售之行為，若有相關情事發生，未來將取消抽獎資格。

2.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F

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電影, 贈獎, 逆轉劫局, 艾瑪蘇雷茲, 娜塔莉波莎

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