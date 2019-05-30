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Hey!Say!JUMP因粉絲堵車站取消巡迴！盤點日本4大恐怖追星亂象

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文／卡住牙很糟糕

最近傑尼斯旗下偶像男團 Hey!Say!JUMP 公告，由於團體到各城市進行巡迴演出時，歌迷紛紛到車站圍堵藝人，導致車站現場混亂，也給其他乘客造成困擾。在多次勸導無效後，官方決定暫停該團今年各城市的巡迴演出，消息一出在推特上引起震撼，「JUMP」一詞更在推特日本趨勢榜瞬間衝上第一。

傑尼斯開的第一槍讓不少歌迷反省違規的追星行為，但實際上近年來日本偶像數量直線上升、SNS 發達的同時，追星引發的社會問題層出不窮。

CD 附贈的活動券引發 CD 遭隨意棄置問題

以見面會入場券、握手券、投票券等特典吸引歌迷購買 CD 是近年唱片公司提升銷售的主要手段之一，不少歌迷為了多見幾次偶像、多與偶像說幾句話，或是為心愛的偶像投票，紛紛大量購入 CD。部分歌迷在抽出活動券之後，未能好好的處置 CD，隨意棄置而遭到逮補，例如 2017 年有位歌迷為了 AKB48 總選舉投票，購入大量 CD。但他事後將一部份 CD 棄置在福岡山區，民眾發現後通報警方，最終歌迷被以「廢棄物處理法」函送法辦。

遭棄置在山區的CD

請繼續往下閱讀...

偽造證件、歌迷成為黃牛票商

日本在去年通過的「票券不法轉賣禁止法」將於 6 月 14 日正式上路。在法規正式出檯前，各家演藝公司已經針對票券高價轉賣提出部分解決方案，例如事前僅發放QR碼，必須進場時才知道實際座位，或是核對身份證件、臉部辨識系統等，但上有政策、下有對策，歌迷紛紛出招破解。

無需核對身份、事前不知道位置的電子票，反而使讓票的歌迷更一致的拉抬票券價碼。熱門演唱會期間在 SNS 上簡單關鍵字便可以搜到歌迷高價轉賣訊息，為了規避真實身份曝光，歌迷建立分身帳號專門出售票券；亦有歌迷以「票券原價，但購買者必須買單出售者交通食宿」為條件規避法規。

至於導入核對身份證件、臉部辨識系統的演出，儘管已經大量降低黃牛票可能性，但仍有部分歌迷試圖闖關，偽造證件而遭到逮補的事件。2017 年 NHK 報導女團乃木坂 46 「三期生單獨LIVE」發生過歌迷偽造身分證件入場的事件；去年日本警方也逮補三名轉賣 AKB48 票券以及偽造證件成套服務的嫌犯，他們以票券原價 2~5 倍價格販售，半年不法獲利高達 460 萬日幣。

翻攝自產經新聞

偏激歌迷尾隨偶像、寄恐嚇函，甚至攻擊、殺傷偶像

原 NGT48 成員山口真帆在團時期，遭埋伏在家的歌迷襲擊事件鬧得沸沸揚揚之後，近日再度發生同團人氣成員荻野由佳收到死亡威脅，嫌犯傳真「殺了你」文字訊息給各大媒體，讓偶像人身安全再度拉警報。

2016 年女團「Secret Girls」團員富田真由在出門參加活動途中遭到多次跟蹤的歌迷持刀攻擊，狂砍三十幾刀，臉部毀容、一度生命垂危。欅坂46 的握手會場也曾出現暴徒施放煙霧彈，並企圖持刀傷害特定女偶像事件。

翻攝自產經新聞

延伸閱讀：NGT48 山口真帆遭歌迷襲擊事件懶人包

歌迷追星癱瘓新幹線

拜 SNS 的便利之賜，各種情報交流、擴散速度飛快，也使得歌迷追星零時差，這點有好處自然也有壞處，例如藝人所在位置被曝光後，引來大批追星人潮。

傑尼斯曾多次發公告要求歌迷，不在車站內等待並追逐偶像、不阻塞車站通道，以致妨礙其他旅客、不妨礙新幹線發車、不在車上打擾偶像、不為看偶像而在車廂走道上逗留。

然而除了這次揚言取消巡迴的 Hey!Say!JUMP 以外，King & Prince 去年在宮城也因為歌迷的違規追星行為導致新幹線誤點。

King & Prince 於宮城公演時，因歌迷追星導致新幹線延遲，事務所警告將可能影響將來演唱會舉辦可能性。／翻攝自傑尼斯官網

姐靠身上睡著阿金「不敢動」　度估仍保持姿勢網讚：超暖！

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