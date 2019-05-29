北京直擊／快銀正式認爸！萬磁王：跟我在一起很開心

記者洪文／北京報導

《X戰警》系列電影20周年，最終章《X戰警：黑鳳凰》（X-Men: Dark Phoenix）29日晚間於北京展覽館舉辦中國首映會，整場活動以「變種人學校畢業典禮」為主題，一群人來到北京入境隨俗用中文打招呼「你好」，還從上一宣傳地點南韓現學撩粉招，放送手指愛心給粉絲。

▲▼《X戰警：黑鳳凰》北京首映會。（圖／福斯影片提供，以下同）



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「X教授」詹姆斯麥艾維一到紅毯，全場尖叫聲四起，被主持人艾力克斯問起：「來北京感覺如何？」他回答：「So far so good!」他又透露，今天有去Great Wall（長城），而且幽默回應：「Great!」後來他得知有位粉絲還沒簽名就哭了，立刻向前「秀秀」，貼心舉動再度讓全場暴動。

由於整場活動以「變種人學校畢業典禮」為主題，一開始便播放「X教授」詹姆斯麥艾維、「萬磁王」麥可法斯賓達、「琴葛雷」蘇菲特納、「快銀」伊凡彼德斯、「獨眼龍」泰謝瑞丹每一個角色的歷年畫面，後來導演賽門金柏格、製片哈奇帕克跟演員們一一出來，全場觀眾掌聲不止。

製片哈奇帕克透露，最喜歡的角色是萬磁王，因為這個角色的拍攝場景都是最壯觀的，像是在《X戰警：未來昔日》裡，萬磁王把整座RFK足球場舉起來。主持人艾力克斯追問《黑鳳凰》裡是否會有類似壯觀場景，他竟當場爆雷：「有的，這次他會把紐約的地鐵拔出地面來。」

快銀在《X戰警》的真實父親是萬磁王，不過至今在電影中尚未相認。首映會其中一段在大銀幕放出《X戰警：第一戰》萬磁王抱著受傷的X教授畫面，主持人艾力克斯幽默向「快銀」伊凡彼德斯說：「這是『海邊離婚』的畫面，如果萬磁王是你爸的話，那你知道誰是你媽了吧？」伊凡點了一下頭，形同「認親」，全場再度尖叫。

主持人艾力克斯追問：「要選擇跟誰一起住？」隨即「萬磁王」麥可法斯賓達對著「快銀」伊凡彼德斯笑說：「你跟著我比較好玩，X教授比較無聊。」伊凡認真回應：「太難選了，我愛這個人，可是他想要摧毀這個世界。」看似準備回答X教授，結果他回答「導演賽門金柏格」不得罪任何一人。