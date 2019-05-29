坎城影展、阿拉丁、哥吉拉！「看電影」直播間歡迎來各種討論~

娛樂中心／綜合報導

第72屆坎城影展剛落幕，南韓名導奉俊昊執導的諷刺懸疑新作《寄生上流》（Parasite）獲得坎城影展最佳影片金棕櫚大獎，這是南韓影史首次獲得這項殊榮。本周「ETtoday看電影」直播將即將重啟，不管是坎城影展、本周夯電影《哥吉拉 Ⅱ：怪獸之王》以及本周票房冠軍《阿拉丁》，都歡迎一起到直播間聊天討論電影喔！看直播還有機會獲得《阿拉丁》電影周邊商品。5月29日下午5點請鎖定「ETtoday看電影」粉絲團或「ETtoday星光雲」App。

▲奉俊昊《寄生上流》獲得坎城影展金棕櫚獎。（圖／達志影像／美聯社）

請繼續往下閱讀...

▲《寄生上流》劇照。（圖／CatchPlay提供）

本周夯電影《哥吉拉II 怪獸之王》故事延續《金剛：骷髏島》片尾彩蛋（沒有看過並不影響劇情），秘密行動「君主」組織在暗地裡追蹤著沈睡在世界各地隱密之處的怪獸，直到王者基多拉被喚醒，超過17隻的泰坦級巨大怪獸隨著牠一同甦醒，牠們都想爭奪至高地位，使得地球上的人類陷入生死存亡的危機之中，「君主」組織必須在全世界各地分頭對抗這些泰坦級巨獸。

▲▼《哥吉拉II怪獸之王》劇照。（圖／華納兄弟提供）

迪士尼真人版電影《阿拉丁》（Aladdin）首周末全台票房4956萬台幣、北美票房8610萬美金（約27億台幣）稱霸台灣、北美票房冠軍。片中經典歌曲《A Whole New World》再度重現，讓不少影迷掀起回憶殺，雞皮疙瘩掉滿地，現在已有觀眾4刷，甚至跪求片商舉辦「K歌場」，希望可以在影廳大聲合唱。歡迎網友5月29日下午5點到「ETtoday看電影」直播間跟我們聊天，分享你最喜歡的阿拉丁原聲帶歌曲，就有機會獲得《阿拉丁》電影周邊商品！

▲《阿拉丁》 。（圖／《阿拉丁》劇照）

