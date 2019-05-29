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貓奴導演太愛貓　《爺爺與喵》鏡頭狂追貓　柴崎幸嘆：導演你要拍人啊

文／鏡週刊

療癒系貓咪電影《爺爺與喵》，由曾出版多本紀錄世界各地、各類型貓咪生活攝影集的動物攝影師岩合光昭執導。

他被稱為最會捕捉貓咪鏡頭的攝影師，眼裡果然只有貓，導演自己反省：「我有被柴崎幸小姐教訓過一次，在拍某場戲時我一喊OK，柴崎小姐就跑來跟我說：『導演，你剛都只有看貓耶！』」

一旁柴崎幸笑著補充解釋，「我是要提醒導演，也請你偶爾看一下人類演員好嗎？

導演每早都會跟培根解釋今天要拍什麼戲。（天馬行空提供）

岩合導演也自爆，自己每天早上開拍前，都會向飾演主角貓小玉的貓演員培根說早安，一邊用很慈愛的語氣跟牠說：「你最乖了，我們今天要拍這場戲唷！」然後拿一邊著劇本給牠看，告訴牠各場戲想要如何呈現，也不管牠到底有沒有聽懂。讓人類主角大吉爺爺的立川志之輔好氣又好笑地表示，「想不到你竟然做了這些事！你幾乎都沒對我們這些人類說明過劇本內容呢。」

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然而，志之輔也坦言，自己一邊拍，也愈來愈難以招架培根的可愛魅力，甚至在拍攝結束後，一想到將要和培根分開，眼淚都差點飆出來，一度想拜託製作公司讓他帶培根回家。

立川志之輔說自己一邊拍著，一邊也愛了愛演員培根。（天馬行空提供）

故事講述退休校長大吉爺爺（立川志之輔 飾）在老伴先一步離開人世後，和貓咪小玉一人一貓相依為命，天氣冷的時候就一起窩在暖爐旁取暖，一起開心吃著生魚片，只要有小玉在，就一點也不會感到寂寞。

一天，在這個只有貓與老人的小島，突然出現了一位東京來的女子（柴崎幸 飾），她開了島上最唯一的一間咖啡廳。島上老人們爭相前來嚐鮮，時尚的老闆娘也意外地好相處。

《爺爺與喵》導演太偏心　柴崎幸怨他眼裡只有貓

大吉爺爺偶然獲贈鄰居給的一大把豌豆，因為思念起老伴作的豌豆炊飯，靠著老伴親筆寫的一本食譜完成了這道料理，大吉一邊吃著美食，一邊感慨這份食譜只寫了幾頁。

咖啡廳女主人鼓勵他，「既然爺爺手藝這麼好，何不由爺爺來完成這本食譜呢？」可是，身體向來硬朗的爺爺卻不敵病魔來襲，突然倒下了…電影將於6月6日上映。

延伸影音...

 

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鏡週刊, 電影, 柴崎幸, 爺爺與喵, ,

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