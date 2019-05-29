反派的逆襲！　網友票選「無法討厭的迪士尼反派」　第一名是童年噩夢啊

文／妮妮小宅女

從小就看迪士尼動畫長大的我，雖然沒有到全部作品都看過，但經典的還算蠻熟悉的。一個好的故事除了主角和劇情之外，最重要的就是反派這個角色了。

畢竟是闔家觀賞的卡通，反派當然要雖然壞但也不能做出太出格的事傷害小朋友的幼小心靈，在這一點我覺得迪士尼拿捏的尺度還不錯。尤其是長大後漸漸發現，很多反派其實拿到現實生活中，才是有人性的代表吧！

日本網站goo就舉辦了票選排名，排出了「無法讓人真心討厭的迪士尼反派」，有些反派甚至讓人覺得有另一股迷人的魅力呢～

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那今天就整理出前15名，看看你們愛的反派有沒有在裡面吧！

TOP 15：《怪獸電力公司》／藍道

TOP 14：《大力士》／黑帝斯

TOP 13：《獅子王》／刀疤









TOP 12：《星際大戰：反抗軍起義》／帝國風暴兵

TOP 11：《阿拉丁》／賈方







TOP 10：《米奇與好朋友》／皮特

TOP 9：《美女與野獸》／加斯頓

TOP 8：《101忠狗》／庫伊拉









TOP 7：《愛麗絲夢遊仙境》／紅心皇后

TOP 6：《阿拉丁》／鸚鵡艾格

TOP 5：《玩具總動員3》／熊抱哥

TOP 4：《小飛俠》／副船長史密先生

TOP 3：《睡美人》／梅勒瑟菲







TOP 2：《愛麗絲夢遊仙境》／柴郡貓

TOP 1：《小飛俠》／虎克船長

還有其它我們較熟悉的反派也都在排行中，《白雪公主》的壞皇后在第18名、《小美人魚》烏蘇拉在第31名…

那我自己心中第一名的反派絕對是刀疤，雖然在動畫中他殺死木法沙那段真的讓人恨得牙癢癢，但長大後發現他的處境和行為在現實生活中才是常態。

總之長大後才發現，許多迪士尼反派角色故事還更有可以借鏡的地方呢！

VIA goo

粉蝨團鬧飢荒啦，一人一讚救救妮妮子(*´∀`)~♥

