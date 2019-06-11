贈票／THE BOYZ帥氣來台　邀你一起嗨翻TICC

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▲THE BOYZ即將來台開演唱會。（圖／主辦單位提供）

人氣直線飆高的韓國男子團體－THE BOYZ要來台灣啦！他們即將在6月29日於台北國際會議中心（TICC）舉辦《THE CASTLE》巡迴。THE BOYZ由12名實力外型兼具的成員組成，在最近的回歸演出中屢屢獲得非常亮眼的成績，人氣持續高漲的他們，相信也讓不少粉絲的心「Bloom Bloom Pow」吧！現在馬上下載ETtoday星光雲，免費抽演唱會門票，快進場跟著THE BOYZ嗨翻TICC！

點我搶抽THE BOYZ巡迴門票

THE BOYZ為了首次來台舉辦FAN-CON，成員們在行程滿檔的工作下，精心準備了不同舞台的演出，為的就是讓粉絲們感受到滿滿誠意，除了精彩的舞台表演，還有多項福利要送給VIP們，希望這次演出除了能讓粉絲開心Double-up之外，也能和大家一起好好享受演唱會每一個時光，相信本次的演唱會一定會是粉絲們與THE BOYZ最美最棒的回憶！



《THE BOYZ ASIA FAN-CON TOUR “THE CASTLE” IN TAIPEI》

演出日期：2019/06/29 (六) 16:00

演出地點：TICC台北國際會議中心

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【活動方式】

◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）。

◎步驟2：

開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬進入「點我抽THE BOYZ演唱會門票」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】

◎活動時間：6月11日至6月14日2359止。

◎得獎獎項：THE BOYZ演唱會門票。

一人限抽一組〈以手機號碼為準〉。

◎活動方式：活動小組隨機抽出中獎者。

◎兌領方式：於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~