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出國玩沒人要合照...許富凱心碎「不夠紅」　原因曝光超溫馨

記者蔡琛儀／台北報導

許富凱今年六度入圍金曲獎最佳台語男歌手，恰好在公布名單後隔天，他就帶著一身喜氣，和媽媽跟團到義大利進行深度旅行，旅行開始的前幾天都沒有人打擾他，他本來還一度玻璃心碎滿地，想說自己應該還不夠紅所以都沒人認識，直到後來在觀光景點有別的旅行團的人認出他，還搶著跟他拍照，在那之後他的團友才開始與他互動，他才知道大家都體諒他是來度假的，所以忍住沒打擾他。

▲▼許富凱。（圖／時代創藝提供）

▲▼許富凱日前到義大利旅遊，留下不少俏皮照片。（圖／時代創藝提供）

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▲▼許富凱。（圖／時代創藝提供）

兩人團費約30萬元，全由許富凱買單，當作送給媽媽當母親節禮物，12天的旅行走遍許多城市與知名觀光景點，包括米蘭大教堂、比薩斜塔、羅馬競技場、龐貝古城、卡布里島等，讓許富凱讚嘆：「義大利真是美極了！」

許富凱在威尼斯搭乘貢都拉時，被一幕幕映入眼簾的水都景色迷住，喚醒了沉睡10幾年的感動與激情，也他想起了李玟的歌曲《暗示》MV，「以前看到這MV時就心想，這地方好美，有一天我也想要來這邊看看，沒想到我真的來了！」在威尼斯的那幾天晚上或是在路上走，他的耳機都一直重複地放著這首歌，連回程的飛機上也在聽這首歌，他打趣說是一場與李玟的近距離邂逅，不忘在許願池許願希望還有機會再來。

▲▼許富凱。（圖／時代創藝提供）

▲▼許富凱到義大利不忘嗑美食。（圖／時代創藝提供）

▲▼許富凱。（圖／時代創藝提供）

旅行出發前，許富凱媽媽一直擔心飲食會不習慣，所以事先準備了許多的泡麵扛到義大利，他們旅行中雖有品嚐義大利水餃、義大利麵等當地美食，還安排前往他們期待已久的米其林一星餐廳用餐，但因為旅行需要消耗的體力很大，且食物雖然精緻，份量卻很少，因此回到飯店後他看到媽媽在泡泡麵，還有同團的團員來詢問，讓他大笑：「台灣的泡麵比米其林餐廳還搶手啊！」

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