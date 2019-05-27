這群人董仔罕見放閃！　緊牽男友出席婚禮…一脫外套「白紗裸肩」CP照正翻

記者李湘文／綜合報導

YouTuber「這群人」董仔常在片中跟男性成員組CP，不過其實早有穩定交往的男友「海力」，只是鮮少公開放閃給大家看。她26日參加男友弟弟的婚禮，這才難得PO出跟海力一起拍的照片，穿著美美的裸肩禮服、緊牽著戀人的手，登對模樣立刻得到粉絲熱烈讚美！

▲董仔跟男友牽手參加婚禮。（圖／翻攝自董仔Instagram）

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董仔分享台中2日行程，26日先去參加男友弟弟的婚禮，雖然因為傳統流程十分複雜，讓她累到結束後倒頭就睡，但也感性透露：「女方安排的都是感人橋段，騙了我超多眼淚。」她曝光當日穿搭，身上是一件白紗長禮服，一脫掉外面的黑色小外套，就露出美肩，跟身穿淺色西裝的男友牽手站在一起，顯得十分甜蜜。

忙完了婚禮，董仔隔天又和男友去逛街，前往三井outlet吃飯約會。雖然行程匆忙，但她還是在海邊開心跟男友合照，穿著白T情侶裝，摟住對方肩膀笑得燦爛，之後也把所有照片上傳Instagram，難得閃大家一下。

▲董仔難得大放閃。（圖／翻攝自董仔Instagram）

看到董仔分享放閃照，許多網友都大讚超可愛，但也有人現在才知道她已死會，驚呼「是男朋友嗎」、「原來董仔有男友」、「只有我一個現在才知道董仔有男友嗎」。還有人藉此催婚，稱讚董仔穿禮服非常美麗、有仙氣，敲碗「什麼時候換妳」，期待也能很快聽到她的好消息。