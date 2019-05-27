記者趙立Cosplay做公益「10年無間斷」：只想分享快樂

記者許逸群／台北報導

最近全台掀起《復仇者聯盟》熱潮，有眼尖網友在高屏地區發現鋼鐵人騎哈雷的蹤跡，引起討論，也有網友提到之前在南部拍到美國隊長和蝙蝠俠穿梭市區。原來這都是TVBS新聞台高雄駐地記者趙立所扮，而這些顯眼裝扮的背後，是一顆投身公益的善心。

▲▼記者趙立Cosplay做公益。（圖／TVBS提供）

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10年前，趙立女兒就讀幼稚園時，學校找不到人扮耶誕老公公，老師請趙立幫忙，這是他第一次cosplay。趙立用這些裝扮，走遍偏鄉學校、醫院、安養中心，做活動、送物資、送愛心餐點，自掏腰包加上友人贊助，10年來無間斷，藉由人們喜愛的角色，將歡樂傳遞給有需要的人們。

▲▼趙立有相當多種扮相。（圖／TVBS提供）

趙立坦言一開始很害羞，沒想到受到小朋友的歡迎喜愛，心中燃起一個念頭：「我可不可以讓更多人感受到快樂？」正巧碰上台灣開放重機領牌的熱潮，於是趙立將重機組裝成耶誕節氛圍，車上放著耶誕歌曲，載著糖果、玩具，配合耶誕老人造型上街。

▲趙立送咖啡感謝醫護人員。（圖／TVBS提供）

沒有嘗試過這種角色扮演，讓剛上街的趙立內心百感交集，再加上要把糖果發給路上的陌生人，也需要很大的勇氣。獲得多數的回應是「為何要拿你的糖果」，甚至有民眾認為「你在傳教嗎」。不過趙立總是不厭其煩地回覆，「只是想要將快樂的佳節氛圍分享給大家」，一個做公益的初心，如此單純而已。

趙立做公益一個月要燒掉10幾萬台幣，經常前進偏遠山區學校、醫院、育幼院送物資、送關懷。本月12日的國際護士節，他化身成鋼鐵人，頂著高雄炙熱的太陽，一天跑三間醫院送百杯咖啡，早中晚跑到快中暑，靠著加鹽礦泉水才撐住，而這樣送咖啡感謝醫護人員的辛勞，已是連續第5年。

▲▼趙立積極從事公益活動10年來不曾間斷。（圖／TVBS提供）



此外，關懷流浪漢也是趙立的公益項目之一，他經常在深夜尋找街友，買雞湯或是送衣褲，身邊親朋好友有很多聲音和勸阻，說他浪費金錢跟時間，旁人的冷嘲熱諷也從沒少過。身為媒體人，買咖啡請醫護人員的舉動，也一度被說成關說。但他說：「不用怕沒人酸你，酸言絕對會多，自己消化掉就好。」

趙立擔任TVBS記者多年，深耕地方、接觸過無數需要幫助的人，並傾聽他們的故事。他表示，這麼做不是為了跑獨家，而是覺得當前社會太冷漠，人們心靈上覺得痛苦、不滿足，但每一個人都需要溫暖跟關懷，即便是一個擁抱也好。