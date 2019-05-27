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握手後中頭獎、談中百萬生意！　陳勢安「神蹟」發功粉絲驚呼

記者盧薇淩／台北報導

陳勢安26日與粉絲在大溪迎富送窮廟提前過生日，與粉絲共度35歲生日，而粉絲們揪團邀請陳勢安在財神廟一起慶生原因竟是因為，平時從他身上得到太多幸運了，要趁這個機會補補財庫，幫他補些好運回來。原來陳勢安的好運在粉絲間早已流傳許久，只要跟他「握過手」就會有神蹟降臨，運勢超旺。

▲▼陳勢安在財神廟和粉絲慶生 。（圖／星光娛樂提供）

▲陳勢安在財神廟和粉絲慶生 。（圖／星光娛樂提供）

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曾有粉絲才跟陳勢安握手不到2小時，就談定一筆100萬的案子；先前發行《壞掉的我們》專輯台北簽唱會，氣象預報降雨機率百分之百，當天果然狂風暴雨，沒想到陳勢安保姆車一到現場，雨居然就慢慢停了，活動開始還出了大太陽，讓同事們都驚呼：「真的太神奇了，沒想到搭雨棚最後是讓粉絲遮太陽的！」粉絲也在公司尾牙前來找陳勢安握手，只要有握手幾乎都會中獎，有不少粉絲中了公司頭獎30萬現金，因此有很多粉絲和他握手前會先許願。
 
受邀出席生日會的陳勢安親手幫粉絲們準備了禮物，現身生日會時扛著一大袋小豬撲滿到場分送給粉絲，前一天還親手在每個豬公肚子裡塞進字條，和粉絲約定，豬公撲滿存滿後再打開字條完成任務。他其實實希望大家將存滿的豬公打開後，可以將一點點錢投入公益，幫助需要的人，同時希望大家想享受這個過程，快樂其實很簡單。

▲▼陳勢安在財神廟和粉絲慶生 。（圖／星光娛樂提供）

▲陳勢安有幸運之手，和他握手過的人會有好運。（圖／星光娛樂提供）
 
陳勢安準備了暢銷書「好好說話」給他的粉絲，原因居然是因為他覺得他的粉絲都說話太毒蛇、對他太嚴苛，用禮物和粉絲開玩笑，希望粉絲們以後都能「好好說話」，惹來現場笑聲不斷。粉絲們送生日送生日蛋糕，手舉應援手幅與燈牌獻上生日祝福，粉絲們的生日祝福也是千奇百怪，從「恭喜發財」到「送入洞房」還有「早生貴子」，讓陳勢安直呼：「你們怎麼比我媽還急啊！」

▲▼陳勢安在財神廟和粉絲慶生 。（圖／星光娛樂提供）

▲陳勢安生日會。（圖／星光娛樂提供）

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