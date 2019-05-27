1歲兒討玩具在商店哭鬧　張鳳書「放大絕」讓店員傻眼

記者許逸群／台北報導

遇到小孩在地上打滾哭鬧媽媽要怎麼做？張鳳書教你終極大絕招！張鳳書表示，在兒子1歲多時，她常帶著兒子去便利商店買東西，通常兒子都會在櫃台區附近的小玩具區逗留，沒想到有次她直接在店裡「教育」小孩，也讓兒子再也不會亂哭鬧。

▲張鳳書分享如何搞定小孩無理哭鬧。（圖／衛視中文台提供）

張鳳書日前上衛視《一袋女王》透露，有次踏進便利商店前，就跟兒子說今天小玩具只看不買，結果最後兒子仍因為想要買玩具而在地上翻滾哭鬧，當場演起「雪天使」，只見張鳳書緩緩地跟店員說「我現在要教小孩你不要嚇到」。接下來張鳳書竟然直接躺在地上喊著：「我就是不買，我就是不買，怎麼樣！」

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張鳳書跟兒子說，不要以為這麼做會讓她覺得丟臉，甚至還反問兒子會不會覺得丟臉，果然這一招奏效，讓1歲多的兒子當場傻眼不再哭鬧。張鳳書笑說，躺在地上前有先注意店裡沒有其他人才這麼做，起身之後她還很優雅帶著微笑的跟店員說「謝謝你的配合」。

▲張鳳書時常在節目中分享教育方式。（圖／翻攝YouTube）

有趣的是，張鳳書還覺得沒有消費有些不好意思，所以還順手買了牛奶，只見店員強忍笑意，肩膀還忍不住抖動。對此張鳳書還很自豪地說，自己以前常在路邊演戲，還演過躺在地上給車撞的，小孩地上耍賴這招對她來說完全沒用，讓巴鈺笑說：「當小孩不要臉的時候，媽媽用不要命跟他交換！」