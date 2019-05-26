ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「韓式辣炒雞湯」在家自己做超簡單！快速上桌能扒兩碗飯

太咪瘋韓國 太咪

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁..

文／太咪

今天想介紹一下這道我很喜歡又很簡單的「辣炒雞湯」，不少人早就品嚐過這道料理的美味，懷念它的時候要飛韓國？要出門找餐廳？其實自己做超簡單的，只要上瓦斯爐煮，不要燒焦、不要溢出來，等煮好燉軟就可以吃，這種料理最得我心呀！！

▲韓式辣炒雞湯食譜。（圖／太咪提供）

辣炒雞湯的材料：

雞肉

請繼續往下閱讀...

馬鈴薯

紅蘿蔔

洋蔥

辣椒

薑末

蒜末

調味料：

辣椒醬 一大匙

辣椒粉 三匙

醬油 五匙

糖 一匙

梅精 一匙（沒有就PASS）

胡椒 一些些

麻油 一匙（韓國麻油）

做法：

▲韓式辣炒雞湯食譜。（圖／太咪提供）

1. 先把雞燙過一次，把水倒掉～

▲韓式辣炒雞湯食譜。（圖／太咪提供）

2. 重新裝水，在水裡放兩匙糖，並放雞肉下去煮，等滾了以後放蒜末約兩匙跟薑末少許

▲韓式辣炒雞湯食譜。（圖／太咪提供）

3. 接下來放入上面那一些調味料後，開始燉煮～

▲韓式辣炒雞湯食譜。（圖／太咪提供）

4. 煮一會（可能只煮了五分鐘吧），就放入蔬菜類（如果希望洋蔥不要太軟爛，就晚一點再放喔）

▲韓式辣炒雞湯食譜。（圖／太咪提供）

5. 小火燉煮等湯汁稍微收乾後，放入辣椒及蔥，再小煮個五分鐘就可以關火上桌囉！過年如果在家裡不知道要吃什麼的，不妨也可以試著煮看看喔，我煮出來阿載（我老公）是超愛的，還扒了兩大碗飯呀～

▲韓式辣炒雞湯食譜。（圖／太咪提供）

每個品牌調味料味道都會不太一樣，如果想要吃更甜一點就多加點糖，如果想要鹹一點，醬油就多加一些，如果想要辣的就辣椒粉再加一些囉，一切隨意呀～

（以上圖片皆由太咪拍攝提供，請勿隨意翻拍以免侵權。）

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁到韓國，10多年來往返韓國─臺灣的次數已數不清，透過這15年來對韓國的喜愛與認識，要來分享這個國家在我眼中的一切給大家。看更多請到粉絲團【太咪瘋韓國】

想成為韓星爆爆特約寫手嗎？歡迎投稿報名【韓粉圈圈】►看更多太咪專欄文章

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

推薦閱讀

具荷拉「凌晨在住處輕生」！憂鬱文道別粉絲　警方證實：屋內煙霧瀰漫

具荷拉「凌晨在住處輕生」！憂鬱文道別粉絲　警方證實：屋內煙霧瀰漫

認愛許維恩！　新歡師弟「半夜貼背閃照」告白：從今天起我都會在妳身邊

認愛許維恩！　新歡師弟「半夜貼背閃照」告白：從今天起我都會在妳身邊

李光洙被抱起來急送醫！HAHA曝《RM》成員拍節目全都生病

李光洙被抱起來急送醫！HAHA曝《RM》成員拍節目全都生病

《女神降臨》宣布休刊！正妹作者「視力2.0→0.1」黃斑部病變…網崩潰

《女神降臨》宣布休刊！正妹作者「視力2.0→0.1」黃斑部病變…網崩潰

《玩很大》五月天現身悲劇了！痴等2星期網友「3負評洗版」：很尷尬

《玩很大》五月天現身悲劇了！痴等2星期網友「3負評洗版」：很尷尬

蔡依林表演中途「被雷射筆射眼睛」　狀況曝光…粉絲氣炸！

蔡依林表演中途「被雷射筆射眼睛」　狀況曝光…粉絲氣炸！

柾國承認「曾有200天網戀」　分手原因衝上熱搜⋯粉絲笑了

柾國承認「曾有200天網戀」　分手原因衝上熱搜⋯粉絲笑了

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

具荷拉輕生背後「3大黑暗打擊」！超渣前男友私藏「38秒不雅片」惹眾怒

具荷拉輕生背後「3大黑暗打擊」！超渣前男友私藏「38秒不雅片」惹眾怒

子瑜出道3年「不剪妹妹頭」　原因曝光…MOMO一聽傻眼了

子瑜出道3年「不剪妹妹頭」　原因曝光…MOMO一聽傻眼了

吳宗憲當街大罵二女兒！　父女吵架「兩個人都哭了」

吳宗憲當街大罵二女兒！　父女吵架「兩個人都哭了」

許維恩❤呂銳「2張照片」洩密同居ing！　「貼臉嘟嘴」調情全被拍

許維恩❤呂銳「2張照片」洩密同居ing！　「貼臉嘟嘴」調情全被拍

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

具荷拉「凌晨在住處輕生」！憂鬱文道別粉絲　警方證實：屋內煙霧瀰漫

認愛許維恩！　新歡師弟「半夜貼背閃照」告白：從今天起我都會在妳身邊

李光洙被抱起來急送醫！HAHA曝《RM》成員拍節目全都生病

《女神降臨》宣布休刊！正妹作者「視力2.0→0.1」黃斑部病變…網崩潰

《玩很大》五月天現身悲劇了！痴等2星期網友「3負評洗版」：很尷尬

蔡依林表演中途「被雷射筆射眼睛」　狀況曝光…粉絲氣炸！

柾國承認「曾有200天網戀」　分手原因衝上熱搜⋯粉絲笑了

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

具荷拉輕生背後「3大黑暗打擊」！超渣前男友私藏「38秒不雅片」惹眾怒

子瑜出道3年「不剪妹妹頭」　原因曝光…MOMO一聽傻眼了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

辣炒雞湯

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 鎮暴警察黑歷史！《悲慘世界》坎城獲獎　法國總統：包場請官員看
  2. 超大咖的「總統侯選人」是誰？　吳宗憲揭曉答案
  3. 獨家／Twinko解散有內幕！　張語噥無奈：你們沒有想到我
  4. 單親辣模趕飛機「忘了穿內褲」！　自拍PO上網羞喊：涼涼的
  5. 蔡依林被雷射筆照眼睛！首發文「釣出阿信留言」網一看：信哥心疼了
  6. 擊敗李奧納多！阿莫多瓦頭號男神《痛苦與榮耀》首獲坎城影帝
  7. 吳宗憲曝KID「18個月」走不出許維恩情傷：祝福的話如何說
  8. 「謝謝大家沒去看蕭敬騰」　品冠密邀雙帥嘉賓助陣
  9. 馬嘉伶回台了！邀AKB48打手遊　自曝：輸了失落30秒
  10. 被生豬腸洗臉「男星當場走人」乃哥也不敢吭聲！　沈玉琳：我很惶恐

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366