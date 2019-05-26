「韓式辣炒雞湯」在家自己做超簡單！快速上桌能扒兩碗飯

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁..

文／太咪

今天想介紹一下這道我很喜歡又很簡單的「辣炒雞湯」，不少人早就品嚐過這道料理的美味，懷念它的時候要飛韓國？要出門找餐廳？其實自己做超簡單的，只要上瓦斯爐煮，不要燒焦、不要溢出來，等煮好燉軟就可以吃，這種料理最得我心呀！！

辣炒雞湯的材料：

雞肉

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馬鈴薯

紅蘿蔔

洋蔥

辣椒

蔥

薑末

蒜末

調味料：

辣椒醬 一大匙

辣椒粉 三匙

醬油 五匙

糖 一匙

梅精 一匙（沒有就PASS）

胡椒 一些些

麻油 一匙（韓國麻油）

做法：

1. 先把雞燙過一次，把水倒掉～

2. 重新裝水，在水裡放兩匙糖，並放雞肉下去煮，等滾了以後放蒜末約兩匙跟薑末少許

3. 接下來放入上面那一些調味料後，開始燉煮～

4. 煮一會（可能只煮了五分鐘吧），就放入蔬菜類（如果希望洋蔥不要太軟爛，就晚一點再放喔）

5. 小火燉煮等湯汁稍微收乾後，放入辣椒及蔥，再小煮個五分鐘就可以關火上桌囉！過年如果在家裡不知道要吃什麼的，不妨也可以試著煮看看喔，我煮出來阿載（我老公）是超愛的，還扒了兩大碗飯呀～

每個品牌調味料味道都會不太一樣，如果想要吃更甜一點就多加點糖，如果想要鹹一點，醬油就多加一些，如果想要辣的就辣椒粉再加一些囉，一切隨意呀～

（以上圖片皆由太咪拍攝提供，請勿隨意翻拍以免侵權。）

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁到韓國，10多年來往返韓國─臺灣的次數已數不清，透過這15年來對韓國的喜愛與認識，要來分享這個國家在我眼中的一切給大家。看更多請到粉絲團【太咪瘋韓國】

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