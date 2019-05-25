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6歲女兒跟同學聊天..網美媽嚇到！　1原因超怕被鄙視

記者阮巧雯／綜合報導

網紅媽酷琪琪在IG上擁有眾多粉絲，她三位可愛的女兒人氣更是比媽媽還要高，25日她po文分享，聽到讀國小的大女兒圓圓跟同學聊天時，居然跟不上話題，表示：「真的跟國小生有代溝了。」不少網友也笑說:「我也是當媽才開始了解他們的話題。」

▲酷琪琪表示完全不知道女兒身穿的人物「角落小夥伴」覺得已經有代溝。（圖／翻攝自酷琪琪IG）

▲酷琪琪表示完全不知道女兒身穿的人物「角落小夥伴」覺得已經有代溝。（圖／翻攝自酷琪琪IG

照片中，三位女兒都留著招牌妹妹頭，衣服則是走「文青風」，短袖上衣配高腰短褲，但讓酷琪琪意識到「年齡代溝」的是老大與老二衣服上的人物「角落小夥伴」。她發文表示：「我問她（大女兒）這是什麼夥伴，不就是一團球狀物體居然還有名稱。」

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▲▼網美媽酷琪琪。（圖／翻攝自酷琪琪IG）

▲酷琪琪常常分享與三位女兒互動的照片。（圖／翻攝自酷琪琪IG）

酷琪琪為了不跟女兒們脫節，之後馬上到YouTube搜尋，發現這個「團體」在國小界似乎很熱門，並且表示擔心開玩笑說：「突然想到若3個都上國小，媽媽沒有吸收新知識會被鄙視外，屋子還會充滿各種中看不中用的垃圾。」

▲酷琪琪常常把三位女兒打扮得很可愛。（圖／翻攝自酷琪琪IG）

▲酷琪琪常常把三位女兒打扮得很可愛。（圖／翻攝自酷琪琪IG）

就有網友回覆：「我上次去國小跳蚤市場，全部都是角落小夥伴，零錢包、書包還有其他東西都是。」更表示：「每個都有角色設定，不是什麼球狀物體啦！」但網友除了討論現在許多國小生的話題都很難跟上外，他們的焦點還是在三位可愛的女兒身上，特別是臉圓嘟嘟表情多變的小女兒阿妃身上。

▲其中小女兒小點星更是粉絲關注焦點。（圖／翻攝自酷琪琪IG）

▲其中小女兒小點星更是粉絲關注焦點。（圖／翻攝自酷琪琪IG）

▲其中小女兒阿妃更是粉絲關注焦點。（圖／翻攝自酷琪琪IG）

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