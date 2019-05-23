曾之喬眼眶泛紅爆哭！　5萬粉虐心看10秒...最後一刻笑了

記者盧薇淩／台北報導

「喬喬」曾之喬近來赴新加坡拍攝新戲《你那邊怎樣·我這邊OK》，不時透過IG分享日常近況，除了親自下廚，還有穿著比基尼在泳池畔的美照。不過她23日突然在IG po出落淚影片，並寫下「我哭了」，並註明殺青太感傷，才曝光不到1小時已有5萬人觀看，紛紛關心她心情，沒想到看到最後一秒大家都笑了，直喊：「真的有洋蔥！」

▲曾之喬在影片中爆哭。（圖／翻攝IG）

曾之喬在新加坡拍戲約已3個月，終於到了殺青階段，她23日po出影片並寫下「我哭了」，並註明「殺青太感傷，太值得一哭了」，還提醒網友看到最後一秒。正當大家擔心她因殺青情緒太感傷，最後幾秒她拿出真正的洋蔥，自己也破涕為笑，搞笑反差讓大批網友笑出來，雖短短10秒鐘，但忍不住不停replay，曝光不到1小時已有5萬人觀看。

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▲曾之喬影片「有洋蔥」。（圖／翻攝IG）

在新加坡拍戲期間，喬喬時常在IG和粉絲互動，除了穿細肩帶性感下廚，也穿比基尼在泳池畔曬出火辣身材。隨後解釋自己消失的這幾天，除了忙著工作，也是因為食物中毒而身體不適，她透露自己吃了一顆放在冰箱裡太久的橙子，導致之後的4天都是病懨懨的模樣，她也以自身血淚案例貼心提醒，「冰箱裡的蔬菜水果如果放很久了，就算看起來或吃起來沒什麼壞，也不！可！以！吃！」