聽到「陳妤真的是尼克妹妹」太衝擊！　張書豪想起吻戲驚恐：要好好做人

記者李湘文／綜合報導

藝人陳妤演出《我們與惡的距離》開始受到矚目，因為長相跟YouTuber「這群人」尼克極為相似，被許多網友誤以為有血緣關係，也成為2人常用來開玩笑的梗。她最近為了宣傳新戲，跟張書豪一起上尼克YouTube頻道，又跟「哥哥」聯合起來騙人，結果真的害單純的張書豪深信不疑，充滿誤會的採訪影片令人爆笑。

▲尼克告訴張書豪「陳妤真的是我妹」。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

尼克一開始就問張書豪：「你知道陳妤真的是我妹這件事嗎？」張書豪原本還不相信，認為2人應該只是長得像，藉此玩「兄妹角色扮演」。然而尼克一臉正經地回應：「不不不，我們是真的！她姓王，藝名叫『陳妤』。」加上陳妤也用自然的態度配合，張書豪很快就相信她是尼克的大妹，並以為YouTube影片常出現的「尼克妹」是2人的小妹，還震驚道：「演藝圈真的很小，大家要好好做人！」

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▲張書豪受到衝擊。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

張書豪對2人的「血緣關係」深信不疑，接著聊到在新戲裡跟陳妤有吻戲，還忍不住緊張起來，偷瞄尼克的眼色。不過，尼克倒是坦然：「我都很推我妹妹出去跟別人接吻。」並說自己平時都把妹妹當工具人，也不會包容對方的錯誤，還好陳妤選擇自己出去獨立，脫離「哥哥」的掌控。2個人煞有其事、一搭一唱，害張書豪真的一直被蒙在鼓裡。

▲陳妤和張書豪一起接受尼克訪問。（圖／翻攝自陳妤Instagram）

不過，採訪到尾聲，尼克發現張書豪還是處在誤會中，這才終於坦承：「她不是我妹妹啦，我們聯合起來騙你的。全部的人都知道，就你不知道。」張書豪一臉迷惘：「等一下，到底是什麼？真的假的啦？他們真的不是喔？」直到尼克拿出影片rundown，上頭清楚寫著「來騙張書豪」，才讓他知道自己真的又被耍了。

▲張書豪得知真相後抓狂了。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

尼克爆料，其實在開錄前已經先騙了張書豪，結果一直被對方追問小時候跟陳妤的事情，「那時候超想走的……」張書豪得知真相則是啼笑皆非，大喊：「就是有你們這種人！我不想理你們！」但抓狂歸抓狂，還是不忘宣傳新戲，無奈收尾：「很開心來這個節目，OK，我們發現他們根本就不是兄妹！」單純的反應笑翻全場。

▲張書豪真的被尼克和陳妤騙倒了。（圖／翻攝自陳妤Instagram）

不過，影片曝光後，不少網友也真的被騙倒，因為尼克和陳妤實在長太像，許多人大呼「我一開始也被騙，看留言才知道真相」、「只有我被騙了嗎」、「我真的被騙到信以為真」、「我還想說妹妹那麼有名怎麼不多多宣傳」、「現在明知道不是還是會忍不住想：真的假的啦」，尼克和陳妤其實不是兄妹這件事，反而讓許多人覺得不可思議。