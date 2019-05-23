24歲女偶像懷孕閃婚…老公被爆是劈腿渣男！　傻變小三飆怒文「真是渾蛋」

記者陳芊秀／綜合報導

24歲日本女偶像川榮李奈是「AKB48」前任成員，退團專攻戲劇圈人氣直升，17日宣布懷孕閃婚，對象是大8歲的舞台劇演員廣瀨智紀，震撼娛樂圈。沒想到喜訊公開5天，又被爆老公是劈腿渣男，結婚前男方已有同居女友，為此深夜連發多則貼文又秒刪，掀起外界議論。

▲川榮李奈剛宣布懷孕閃婚，老公廣瀨智紀被踢爆是劈腿渣男。（圖／翻攝自IG／川榮李奈、廣瀨智紀）

據日媒《週刊文春》報導，廣瀨智紀一方面和川榮李奈交往，同時和20多歲的A子也有關係，直到去年（2018）12月還是同居狀態。知情人士爆料，他和A子以結婚為前提交往3年並同居，但是和川榮李奈合作舞台劇《男友來電》後，就突然提出分手，並說「我想要在工作中成長，所以我想要一個人活下去。」

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原本A子想要斷了這段感情，廣瀨智紀突然改變態度「兩個人一起搬家吧，往結婚目標邁進吧」，因此又決定相信男方，結果2018年12月還是分手。沒想到分手5個月後，她得知男方宣布結婚，且川榮李奈已經懷孕，坦言：「5個月前還以結婚為前提同居是事實，我本來還想支持專心演戲的他，現在，我深深感覺遭到背叛了。」

除了被踢爆劈腿內幕，廣瀨智紀預計25日舉行新書發售握手會，一本售價4104日幣，如果買5本就可以得到合照一張以及握手，相當於花2萬日幣（約台幣5800元）換合照。

川榮李奈22日晚間在推特發文，「事實只有本人才知道，不管事實的真假，做了遭人恨的事情吧，過去真是個渾蛋！今後要加油了」、「但是啊，無論我有多討厭，多生氣，和公諸於世的絕對不一樣，這樣就輕鬆了？這樣也不會有人幸福吧？我的力量會比現在的更強2倍，我沒事哦！」最後發文疑似嗆老公：「拍張照要2萬？好貴啊！哪來的大牌演員！發洩完情緒真痛快，晚安。」她的推文隨後秒刪，仍被大批網友截圖，疑似是對爆料者、老公都有抱怨，除了引發男男方粉絲不滿，也掀起眾人驚呼「這些是真心話吧」、「感覺看到她的本性」、「連老公吐槽」、「以後大概會離婚。」

▲川榮李奈發文：「事實只有本人才知道，不管事實的真假，做了遭人恨的事情吧，過去真是個渾蛋！今後要加油了。」（圖／翻攝自推特／川榮李奈）

▲川榮李奈發文：「但是啊，無論我有多討厭，多生氣，和公諸於世的絕對不一樣，這樣就輕鬆了？這樣幸福的人就不在了？我會比現在的力量更強2倍，沒事的！」（圖／翻攝自推特／川榮李奈）

▲川榮李奈：「總之再讓我說一句，拍照會要2萬？好貴啊！哪來的大牌演員！發洩完情緒真痛快，晚安。」（圖／翻攝自推特／川榮李奈）

