拍廣告17小時狂操　「在不瘋狂」婷婷重感冒昏倒斷片

記者許逸群／台北報導

網紅團體「在不瘋狂就等死」成員唐婷婷原先在一間彩券行半工半讀，那時的她僅15歲，在因緣際會下認識游否希，而踏上了這條演藝之路。當夢想變成現實，確實讓她相當興奮，但事實上，看似光鮮亮麗的網紅或藝人，背地裡的辛苦並非一般人所能體會或理解。

▲▼「在不瘋狂就等死」婷婷。（圖／記者黃克翔攝）

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婷婷笑說，從小確實有當演員的夢想，但畢竟環境不好，其實也沒多想，再加上當時完全沒基礎的她連看鏡頭都會怕。不過她在2015年加入「在不瘋狂就等死」後，她被公司送往韓國當練習生，也從中學習到許多表演技巧，如今無論是舞蹈還是演技，已都有一定水準。

▲婷婷原先在彩券行半工半讀，意外被相中成為網紅。（圖／記者黃克翔攝）

提到最辛苦的部分，婷婷透露，某次接到大陸的鞋子代言，得飛到當地拍攝，沒想到卻遇上重感冒，滿臉眼淚、鼻涕外加水腫。她苦笑說：「撐了17個小時，不停換衣服、妝髮，都沒停過，連續一直操。」不僅如此，她甚至在過程中一度斷片倒地，嚇了大夥一跳，但仍隨即起身繼續工作。

▲婷婷幾年來已累積不少知名度與人氣。（圖／記者黃克翔攝）

婷婷這輩子只「斷片」過兩次，還有一次則是在高溫的戶外拍攝，大夥還要輪流幫機器撐傘「遮陽」，沒想到她疑似中暑，竟突然失去意識。她表示，其實每個行業都有辛苦的部分，也建議對網紅或是YouTuber有興趣的人，心臟都要非常強大，畢竟得面對各種不同的聲音。