始源表情浮誇...神演技被讚爆！《各位國民》絕對笑到肚疼

文／yeonhee

국민 여러분! // 各位國民 (2019)

主演：崔始源、李宥英、金玟廷

故事：一名騙子竟然能當上國會議員？！

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雖然故事好像很扯，但是近期我就是因為這部劇笑瘋了！

說實話，一開始看的時候會覺得始源的演技非常誇張，可是到了中期就會覺得「楊正國」這個角色非他莫屬。如果不是他的話，那般誇張的演技肯定令人大反感，可是因為是他演的，所以覺得「誇張」恰到好處，反而塑造出了只屬於始源的喜劇感。

或許我該說生動呢？因為拜票的他可以眼球到處轉，然後又瞪得大大的，眼裡都是戲。不過那臉部表情變化真的是圈到我了～

而雙女主方面，我更喜歡金玟廷的角色 — 朴厚子，新鮮感及發揮度簡直大大幅度領先於李宥英的妻子角色。劇中描述朴厚子就是個賣高利貸的，陰錯陽差利用起了曾經騙過自己父親的楊正國來參選議員，以便日後能推翻不利於己的政策。

朴厚子頭髮總是那麼整齊，全撥於耳後，無論站姿或坐姿都那麼優雅，就連說話時也是笑容永掛，輕聲細語、溫柔婉約，聽起來像有教養的富家小姐，但是實際卻是聰慧至極，藝術般雕刻的命令他人。就算變臉生氣，那副和藹容貌依舊不變（唯一是被始源氣瘋時，怒爆大喊），這個角色真的讓我好喜歡金玟廷。

想引誘大家看這部劇的一個點就是：競選宣傳時出的所有怪招數及拉票方法！其中我無法忘的是他們全部一起跳舞的片段，手掌持續比「5」的手勢（因為始源是5號候選人），就連金義聖大叔也參與一腳，真的太好笑了。（追加：競選歌也超洗腦啦！）

▼競選洗腦片段。（影片來源：YouTube DramaKBS）

配角們也很有戲（雖然沒有《熱血司祭》那麼多樣），尤其最吸睛的是朴慶惠飾演的始源妹妹，她只顧自己的過分私心，但同時也是個超強資料收集者+駭客，承擔了好多笑料呢。從《鬼怪》到《觸及真心》到這部，她除了變美，演技也越來越好看。

帶點諷刺的角色設定 — 騙子成為國會議員，在一次的辯論戲份裡也有強調過：「政治家只不過是騙子」，但是引用輕鬆、愉快的步伐包紮著故事的主軸，雖然劇情並不是100分一定推薦，但也可算能讓你笑笑度過時間的幽默小品。還沒追的快追啊！

（微雷）：金義聖大叔徹底變了耶！以前一直看他演反派，這次竟然演起了溫馨愛徒弟的「師傅」！32集結尾他的反轉讓人熱淚盈眶啦！謝謝你為始源做的犧牲（哭哭）。

PS：好喜歡始源啦，怎麼能每一個角度、每一個髮型都帥呢？這麽宅心仁厚的騙子，我甘願被他騙啦～（誤：絕對不行哦，這是錯誤行為哦）

（以上圖片皆由愛奇藝台灣站提供）

yeonhee

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