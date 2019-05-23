「擁3千萬粉」網紅是周冬雨老師！　網驚呆：美貌與才華集一身

記者韓景樺／綜合報導

大陸網路紅人「PAPI醬」（本名：姜逸磊）擁有秀氣外表和清新氣質，口齒伶俐的她經常在微博上分享搞笑又中肯的影片，關注她的粉絲人數甚至高達3千多萬人。近日她和女星周冬雨同上陸綜《拜託了冰箱》，意外透露2人之間的特殊關係，聽得在場眾人都驚呆了。

▲周冬雨和PAPI醬很早就認識了。（圖／翻攝自微博／騰訊視頻拜託了冰箱、PAPI醬）

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PAPI醬從2016年開始分享原創的小短片，影片主題貼近眾人日常，加上她條理分明又幽默的敘述方式，瞬間掀起一陣熱議，也讓她搖身一變成為家喻戶曉的「第一網紅」。但現實生活中，她其實是個高材生，更畢業自大陸中央戲劇學院導演系研究所。

▲周冬雨和PAPI醬一起上《拜託了冰箱》。（圖／翻攝自微博／騰訊視頻拜託了冰箱）

近日PAPI醬和周冬雨上《拜託了冰箱》，被主持人何炅問及2人關係時，周冬雨意外透露，她在就讀北京電影學院時，PAPI醬竟然是她的論文指導老師，讓何炅、王嘉爾等人聽了都大吃一驚。

▲周冬雨說PAPI醬是她的論文指導老師。（圖／翻攝自微博／騰訊視頻拜託了冰箱）

PAPI醬也解釋，當時她還沒有開始拍攝影片，也還不是什麼知名人物，但當時她和周冬雨的經紀人是好朋友，所以和周冬雨很早就認識對方。PAPI醬也直言，第一眼看到周冬雨時，覺得對方性格太直，讓她十分錯愕，直覺「我跟你很熟嗎？我是來指導你論文的耶」，但後來越是接觸後才發現，周冬雨的個性本來就是那樣，「她都認為她跟你很熟了」，而且對PAPI醬成名前後的態度也沒有任何變化，才知道周冬雨的直性子是天生的。

▲周冬雨和PAPI醬師徒關係曝光，眾人都驚呆了。（圖／翻攝自微博／騰訊視頻拜託了冰箱）

而網友看了也不得不承認「世界好小」，更忍不住大讚PAPI醬是網紅界的一股清流，「PAPI醬真的是多才多藝，現在網紅的確很多，但真正有文化素養的少之又少」、「PAPI真的是美貌與才華集一身的女子」、「中央戲劇學院碩士學位，你以為是蓋的啊！」

▲網友對周冬雨和PAPI醬的關係都很驚訝，紛紛讚PAPI醬多才多藝。（圖／翻攝自微博／新浪綜藝）

►周冬雨和PAPI醬上《拜託了冰箱》片段。（影片／翻攝自微博）