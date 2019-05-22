自拍與女友做愛畫面、被逼拍殺人計畫！他成為國際名導

圖文／鏡週刊

日本重量級導演原一男拍片近半世紀，只拍了5部紀錄長片，題材由腦性麻痺者、情慾自主的女性、反天皇的二戰老兵、杜撰身世的作家到公害受害者的抗爭，部部震撼，影響深遠。

原一男與妻子小林佐智子成立「疾走」獨立製片公司，持續挑戰體制，以精簡的人力降低成本，配合隨機應變的籌募資金與發行方式，結合自身人脈、政府、大學與社區等資源，開展另類風格的獨立製片路線。

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日本導演原一男是國際紀錄片界的鬼才，作品力道十足，代表作《怒祭戰友魂》更獲德國電影名導荷索（Werner Herzog）讚為「最震撼人心的紀錄片」。74歲的原一男充滿活力，經常前往各國參加影展，去年與今年也連續獲台灣國際紀錄片影展之邀來台與觀眾面對面。

許多紀錄片導演堅守客觀的立場，但原一男不只經常介入，有時煽動拍攝對象、有時又受對方挑戰。《再見CP》裡他建議腦麻者裸體出現在馬路中央；《極私愛慾・戀曲1974》中他應前女友要求一邊做愛一邊拍攝、後來又拍下她生產的過程。《怒祭戰友魂》裡，皇軍老兵奧崎謙三逼原一男拍攝他的殺人計劃；《全身小說家》雖訪問小說家井上光晴，也多所質疑。到了2017年的近作《日本國VS泉南石綿村》，原一男還忍不住問十幾年來溫和理性的抗爭者「你們就只能做到這樣嗎？」

原一男小檔案 1945年6月8日出生於日本山口縣

重要獲獎紀錄：

2017 年《日本國VS泉南石綿村》山形國際紀錄片影展市民賞、釜山影展最佳紀錄片

1994年《全身小說家》日本電影旬報十大日片第一名

1987年《怒祭戰友魂》 柏林影展卡里加利電影獎



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