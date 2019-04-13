《天氣之子》首支預告藏3大看點！　「雨滴落電表」日網看哭了

▲《天氣之子》首支預告曝光，觀看次數已經衝破300萬。（圖／翻攝自推特）

記者陳芊秀／綜合報導

繼2016年日本動畫《你的名字》人氣橫掃全球，導演新海誠再度推出新作《天氣之子》，日前官方推特公開首支預告片，至今已經超過313萬觀看次數。新作延續細膩畫風，加上RADWIMPS再度負責配樂，光是1分鐘預告，就有3大看點掀起討論，被網友驚嘆「美哭了！」

《天氣之子》描述離家出走的高中生，和一個擁有特殊力量的女孩邂逅的愛情故事。3年前《你的名字》以一場靈魂互換的經歷，牽引出跨時空的災難，獲得全日本民眾的強烈共鳴，《天氣之子》則是以「世界氣候異常」為主題，女主角擁有讓天氣放晴的力量，RADWIMPS的為電影量身打造電影配樂，宛若敘事詩的歌詞，屆是將是一大看點。

請繼續往下閱讀...

▲《天氣之子》女主角擁有特殊力量。（圖／翻攝自推特）

第二看點是預告中，新海誠繪製東京雨景之美。開頭一片霧濛濛，東京鐵塔和六本木森大廈映入眼簾，雨滴停留在透明傘上，相較於《你的名字》陽光多角度照射，《天氣之子》則有眾多下雨場面，令人想起2013年作品《言葉之庭》，雨滴落在大樓電表、在積水彈跳等，大展秒秒美如畫的功力。

▲《天氣之子》充滿大量雨景，霧中東京迷濛。（圖／翻攝自推特）

▲透明傘上的雨滴，掀開後天空放晴。（圖／翻攝自推特）



▲《天氣之子》雨滴落在電表，畫風細膩。（圖／翻攝自推特）





▲《天氣之子》雨打落積水地，秒秒美如畫。（圖／翻攝自推特）

第三看點是一幕代代木會館的風景，儘管放送不到一秒鐘，已經被動漫粉鎖定是「動畫新聖地」，最後男女主角在頂樓中，目睹雲層中太陽露出，光芒四射的瞬間，深深擄獲日本觀眾的心。

▲《天氣之子》預告中畫出代代木會館，已經被鎖定新聖地。（圖／翻攝自推特）

▲《天氣之子》最後一幕，雲散開出現太陽，充滿力量。（圖／翻攝自推特）

網友激動稱讚「光是這個畫面就快哭了，怎麼這麼美啊」、「按暫停就像是畫」、「真的太美麗」、「每次預告片質感都很高」、「起雞皮疙瘩了！」而《天氣之子》將於7月19日在日本上映，是否再度掀起粉絲朝聖潮，也受到外界期待。