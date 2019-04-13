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言承旭、朱孝天合唱F4《流星雨》！　隔18年被問「不和真相」…終於說真話

記者李湘文／綜合報導

「F4」言承旭、朱孝天久違合體了！2人一起上陸綜《王牌對王牌》，重現當年經典的《流星雨》，搭配華晨宇、沈騰組成新版「王牌F4」，雖然製造不少笑料，但動聽的歌聲一如以往，讓許多觀眾都陷入回憶！

▲言承旭、朱孝天合唱F4《流星雨》。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲言承旭、朱孝天合唱F4《流星雨》。（圖／翻攝自騰訊視頻）

《流星雨》是2001年偶像劇《流星花園》主題曲，由「F4」言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪共同演唱，在當年堪稱神劇配神曲，也讓4位花美男迅速走紅。

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▲言承旭、朱孝天合唱F4《流星雨》。（圖／翻攝自YouTube）

▲F4《流星雨》在2001年紅透半邊天。（圖／翻攝自YouTube）

時隔18年，言承旭、朱孝天在《王牌對王牌》再次演唱《流星雨》，連服裝都特地配合當年拍的MV，選擇天藍色的背心和襯衫，熟悉穿著立刻引起觀眾驚呼。對比當初拍MV的青澀模樣，2人如今雖然變成熟了許多，但外貌並沒有太大的變化，唱起歌來也更顯穩健，令眾人感動。

▲言承旭、朱孝天合唱F4《流星雨》。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲言承旭、朱孝天合唱F4《流星雨》。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲言承旭、朱孝天重現《流星雨》，連衣服都特地配合MV。（圖／翻攝自騰訊視頻）

可惜的是，周渝民、吳建豪沒能到現場跟「F4」合體，節目便安排其他班底補上，只見華晨宇戴上長直假髮，模仿《流星花園》吳建豪演的美作，一出場就讓觀眾忍不住發笑；沈騰也戴假髮扮成周渝民，因為外型太喜感，連跳舞動作都慢半拍，導致言承旭、朱孝天一個接一個笑場，只能勉強憋笑憋到最後，但溫暖的合唱還是贏得全場掌聲。

▲言承旭、朱孝天合唱F4《流星雨》。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲華晨宇模仿吳建豪。（圖／翻攝自騰訊視頻）

唱完《流星雨》，不只觀眾被勾起滿滿回憶，言承旭、朱孝天也露出懷念表情。言承旭回想拍攝《流星花園》時期，坦言真的很美好，是至今都難以取代、遺忘的回憶，「我那時候還曾經開玩笑，如果我們再站在舞台上唱歌，有的都生小孩了，就抱小孩在手上，然後我們4個站在台上……那個畫面我會覺得很溫馨。」

不過，2人接著被問到「F4內部是不是不和」時，朱孝天突然語出驚人地回應「是啊」，嚇了在場眾人一跳。他隨後才解釋，並沒有所謂和不和：「事實上我們4個人生活沒有太多交集，因為每個人的狀態跟習慣都不大一樣，想的東西也不大一樣，其實這幾年我們也很少聯繫。」他老實地說，4個人的關係就像同事，並沒有很親密，但也不到反目成仇。

▲朱孝天解答F4之間的關係。（圖／翻攝自微博／王牌對王牌）

▲朱孝天解答F4之間的關係，沒有和也沒有不和，就是像同事關係。（圖／翻攝自微博／王牌對王牌）

因為外界一直關注F4「和不和」，朱孝天坦言4人都有很大的壓力，「好像什麼事情都一定要硬湊在一起，事實上我們4個分開這幾年，也證實了其實我們都還不錯。」主持人沈騰最後也解析，其實當初的F4真的都很符合角色個性，但也因為差異太大，「私下其實很難走到一起去。」

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言承旭, 朱孝天, F4, 王牌對王牌

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