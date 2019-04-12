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蔡依林首登《歌手》飆高音！　合體青峰唱神曲…網跪：太強了

記者陳芊秀／綜合報導

歌手吳青峰12日在《歌手》總決賽「歌王之戰」登場，而且找來天后蔡依林擔任幫唱，一直保持神祕的表演曲目終於揭曉，正是他為天后創作的單曲《怪美的》。兩人在舞台上大唱Rap、互飆高音，氣氛燃爆全場。

▲▼蔡依林、吳青峰合體《歌手》總決賽。（圖／翻攝自微博／歌手） 

▲蔡依林、吳青峰《歌手》總決賽，演唱神曲《怪美的》。（圖／翻攝自微博／歌手）

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吳青峰穿上亮紫色外套內搭條紋襯衫、蔡依林一身黑套裝，在舞台上大唱特別版《怪美的》，而且是重新編曲，從半清唱到加入樂器伴奏，演唱節奏高潮不斷。他當初創作時改了4版歌詞，挑戰前所未有的曲風，這次邀天后幫唱，對方更是一口答應，不過雙方合唱時間對不起來，最後只好隔空連線溝通，對此大讚好友：「Jolin真的挺乾脆的，好隨和的巨星喔哈哈哈」、「這時候覺得有好朋友真好。」

▲▼蔡依林、吳青峰合體《歌手》總決賽。（圖／翻攝自微博／歌手）

▲蔡依林收到青峰邀約，一口答應幫唱。（圖／翻攝自微博／歌手）

▲▼蔡依林曬後台合照。（圖／翻攝自微博／蔡依林）

▲蔡依林曬後台合照。（圖／翻攝自微博／蔡依林）

蔡依林首次登上《歌手》受到各界關注，表演被眾人狂讚「唱得太穩了」、「台風也好好」、「怪棒的」、「唱功太強」、「絕了！雞皮疙瘩起來了。」最後她和青峰在第一輪比賽中晉級。


【吳青峰歌手筆記全文】

哎呀，小作文寫著寫著也快到尾聲，還沒起手，已經捨不得了。

最後一集，我要演唱的歌是〈怪美的〉，那當然，請來的幫唱就是Jolin啦！本以為是不可能的任務，我知道她不愛參加這類型的節目，但沒想到我訊息她，她一口答應，連唱什麼歌也沒問我，真的不枉費我〈怪美的〉寫了四版歌詞給她！哈哈哈。

由於我還是想以「創作」為出發點，這首歌，是我去年寫出去的歌詞裡面，很特別的一首，也是在我身上不可能有的曲風，所以我也覺得藉此搞不好可以對自己有些突破，抱著放手一搏的心態問了Jolin，沒想到就答應了，那一定是命運要我試試看。

Jolin也真的是滿敢相信我的，竟然說，唱什麼、怎麼編曲我決定就好，我也沒辜負她的期望，這首歌的編曲，我跟鉄哥簡直改得六親不認，哈哈哈，不知道她第一次聽的時候有沒有傻眼？對我來說，Jolin是個超穩定唱將，所以我從頭到尾沒有考慮過需要舞蹈的問題，我覺得在音樂裡面的她很強大，音樂本身就是最好的舞蹈。

讓我有點焦慮的是，決定要合唱之後，我們兩個的時間一直對不起來，完全沒有一天是在同一個城市，於是我們最後只好採用遠距離戀愛的模式，天天隔空聯繫、溝通，給出編曲的過程中其實很緊張，但Jolin真的挺乾脆的，好隨和的巨星喔哈哈哈。

這是這次歌手最後一首編曲的歌，編完這首歌的鉄哥，跟我再三確認「沒問題了吧？」「沒問題了吧？」「沒問題了吧？」我回答他「是的」以後，他以淚奔的方式大喊「終於殺青啦～～～～」我人在台北都可以聽見他在北京的吶喊，嗯，一路真的是辛苦他了，感覺他用盡畢生功力在編這首歌了，唉唷，鉄哥，你真的怪強的！愛你唷。也謝謝這次來陪我彈吉他的小洋跟彪哥。

總之，這是一版很特別的〈怪美的〉，真的怪怪的，但美美噠。謝謝Jolin給我的信任跟二話不說，十幾年來自己演出也幾乎很少請嘉賓的我，這時候覺得有好朋友真好。

那今晚就請欣賞這個特別版的〈怪美的〉。

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