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池端玲名聞過「災難的味道」！貼身衣悶20天沒洗臭到暈

記者吳孟庭／綜合報導

日本名模池端玲名（LEINA）外表乾淨、清新，卻曾是「臭味製造機」，坦承曾把流過汗的運動衫塞在家20多天忘了洗，事後發現臭暈，形容：｢根本是災難的味道！」但單身的她想用「狗鼻子」找真命天子，自爆愛聞怪怪的味道，對費洛蒙味最有興趣；不過被問到最不能忍受男生的味道，狐臭跟腳臭都被「這一味」打敗！

▲池端玲名聞過「災難的味道」！貼身衣悶20天沒洗臭到暈。（圖／MCIP Holdings TAIWAN提供）

▲池端玲名聞過「災難的味道」！貼身衣悶20天沒洗臭到暈。（圖／MCIP Holdings TAIWAN提供）

池端玲名受邀為今（12）日在台開展的「氣味展超」站台，在現場東嗅嗅、西聞聞，表示對於｢費洛蒙味」最感興趣，「因為費洛蒙是看不到的東西，我想體驗一下這個新奇味道，如果有一天遇到喜歡的男生剛好有這個味道，那就一定是MR.RIGHT！」

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▲池端玲名聞過「災難的味道」！貼身衣悶20天沒洗臭到暈。（圖／MCIP Holdings TAIWAN提供）

▲池端玲名想用味道找到真命天子。（圖／MCIP Holdings TAIWAN提供）

自認嗅覺容忍度頗高的池端玲名，特別去挑戰了展區中設置的「日本不檢點的男人味」，其中腳臭區讓她一度聞不下去，但是如果心儀的男生有腳臭、口臭或狐臭，她反而受不了這一味：｢我真的無法忍受有口臭的男生，因為腳臭或是狐臭可以請他沖洗或是噴香水，但口臭的人一直刷牙還是會有味道，而且人跟人認識第一印象就是透過說話去感覺，所以光是第一關我就無法忍受，也無法再繼續交往下去啦！」

▲池端玲名聞過「災難的味道」！貼身衣悶20天沒洗臭到暈。（圖／MCIP Holdings TAIWAN提供）

▲池端玲名坦承自己也曾是臭味製造機。（圖／MCIP Holdings TAIWAN提供）

不過她也曾變成臭味製造機，池端玲名解釋因為愛運動，有一次跑去做熱瑜珈後，隔天就飛出國去工作，後來過了20 多天回到家，一陣濃厚臭酸味撲鼻而來，運動貼身的原味衣除了長黴菌，還臭到差點昏倒，她不好意思地笑說：「我直接把這件運動衣丟到垃圾桶了！」

轟動全日本，曾吸引20萬人聞展的「氣味展超」首次移師海外，特展將於4月12日在台開幕，本次不但有為台灣調整的「最臭的兵器」及「日本味道區」，現場更設有能檢測自己氣味的「氣味鑑定器」，以及貼心準備「療養休息區」，讓聞太多氣味的鼻子能消除疲勞。

「氣味展超」展出資訊

【展期】2019年4月12日～6月2日
【會場】華山 Laugh&Peace Factory
【入場時間】10：00～18：00 ※最後入場為結束前30分鐘
【入場券】NT$220元
【博客來網上售票】NT$200元

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