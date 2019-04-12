成熟男人30歲王子！英國帥照曝光　居民被電到要聯絡方式

記者盧薇淩／台北報導

「王子」邱勝翊將邁入30歲，他付出行動，前往英國倫敦拍攝，將他這30年的心路歷程寫成故事出版成書《Prince Start：邱勝翊的10957個日子》和數位單曲《在你心裡打個卡》，除了想獻給一直支持他的粉絲們，也讓他在人生最重要的時刻裡，圓了30歲的夢想，而最新宣傳照12日曝光，充滿英倫的王子氣息，也展現30歲的成熟魅力。

▲王子邱勝翊英國拍照 。（圖／華研提供）

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英國是王子從小就一直嚮往留學的國家，新書和MV即選擇倫敦為拍攝地，更特別包場當地的理髮廳和酒吧，只為一展邱勝翊的30歲成熟男人味。現場拍攝時，常被兩岸三地的觀光客和留學生認出，粉絲大多會一直默默守候在旁看著王子工作，只想利用休息空檔能與王子拍張照，就連英國當地的居民，也好奇王子正在做什麼？更被王子帥氣的模樣迷倒，不論什麼年齡層的女孩都忍不住，搶著與王子合照，甚至還與工作人員交換聯絡方式，希望書籍和MV出版時，能將資訊分享給他。

▲王子30歲成熟魅力 。（圖／華研提供）



因為到國外拍攝臨要追加女生的視角與王子互動，經紀人還擔任手模入鏡，為了作品只好獻出MV表演處女作。拍攝過程相當逗趣，二個人常常無法入戲，被導演跟攝影師狂唸，還要讓手指演戲，實在難上加難，當然最後還是完成了高難度手戲拍攝，也希望大家會喜歡這次的MV。

▲▼王子展現成熟魅力。（圖／華研提供）