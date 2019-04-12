《亞洲達人秀》總決賽結果出爐！第3季冠軍「來自台灣」

記者吳孟庭／綜合報導

選秀節目《亞洲達人秀（Asia's Got Talents）》昨（11）日進行總決賽，本屆破紀錄台灣有3組人馬入選前九強，然而冠軍只有一位，最後由來自台灣的魔術師簡綸廷（Eric Chien）獲得殊榮，抱走美金十萬（約台幣300萬）的高額獎金！

▲AXN《亞洲達人秀》評審大衛福斯特（左起）、安谷、朴載範。（圖／AXN提供）

《亞洲達人秀》第三季一共有3組來台灣的選手，憑藉著獨樹一格的表演收服觀眾的心，順利透過觀眾投票進入《亞洲達人秀》總冠軍賽，分別是拿下黃金按鈕的舞團MANIAC Family、手法充滿詩意的魔術師簡綸廷（Eric Chien）以及26歲的人體大環藝術家楊世豪。

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▲《亞洲達人秀》總決賽參賽者楊世豪。（圖／AXN提供）

9組人馬早在4月4日於新加坡濱海灣金沙飯店錄影，播出則在11日晚間。楊世豪雖然在宣布TOP 6前止步，但不氣餒表示「已經讓世界看到我」，接著總能將傳統文化融入舞步的MANIAC Family在前四強淘汰，由上班族組成的他們能夠挺進如此高的名次，表示非常感謝。

▲《亞洲達人秀》總決賽參賽者MANIAC Family。（圖／AXN提供）

最終簡綸廷與來自馬來西亞的15歲「人腦計算機」YAASHWIN SARAWANAN進行最終廝殺，簡綸廷在揭曉前還在評審大衛福斯特（David Foster）小露一手，靠著大衛的手機照相功能，精準預測出剛剛抽的底牌花色，現場驚呼連連。最終宣布冠軍，由簡綸廷奪下。

▲《亞洲達人秀》總決賽冠軍就是簡綸廷。（圖／AXN提供）

簡綸廷在高中時便已踏上魔術之路，近期更在FISM國際魔術大賽奪下2018年總冠軍，此後便在國際上聲名大噪。南韓嘻哈小天王朴載範（Jay Park）看了他的總冠軍賽演出後讚道：「我真的不知道該說什麼，太令人驚訝了！我覺得你根本可以把我變成五彩紙屑，這表演真的是太棒了！」中文字幕版將在AXN頻道於12日晚間8點播出。