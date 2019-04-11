唐嫣結婚半年「變胖飄孕味」　網噴淚：臉上終於長肉！

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星唐嫣變胖了嗎？她11日現身四川成都的品牌活動，臉蛋明顯圓潤，引發變胖聯想。她演出多部電視劇、電影走紅娛樂圈，2018年10月和合作多次的演員羅晉結婚，並在維也納舉行浪漫婚禮，至今將滿半年，身型變化引發外界關注，甚至有人猜測「這是懷孕了吧？」

▲唐嫣和羅晉結婚將滿半年。（圖／翻攝唐嫣工作室）

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唐嫣身穿白色西裝，搭配藍色牛仔褲，拎著迷你包顯得率性、展現女性幹練氣質。她過去給人瘦到皮包骨的印象，婚後臉蛋豐潤許多，波浪長髮修飾臉型，和同台男星楊爍有說有笑，兩人都是中央戲劇學院表演系2002級，老同學相隔多年同台，也為活動增添話題。

▲唐嫣四川成都出席品牌活動，引起變胖傳言。（圖／CFP）

▲唐嫣臉蛋圓潤許多。（圖／CFP）



網友為唐嫣變胖傳言抱不平，上傳活動影片，見到女神V臉，反擊謠言「哪理胖了，現場那麼瘦」，有粉絲苦笑「臉上終於長肉了」、「胖點好」、「幸福肥。」此外，還有不少人猜測「唐嫣這是懷孕了吧，只有我一個人覺得唐嫣懷孕了嗎」、「應該是懷孕了吧」，女神出席一場活動，意外掀起熱烈迴響。

▲唐嫣臉蛋變胖，還有網友猜懷孕了。（圖／翻攝自微博／八組兔區揭秘）

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