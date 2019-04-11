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《青春有你》剛播完…網爆「女生版名單已出爐」！　驚見PD48出道偶像

記者李湘文／綜合報導

大陸選秀節目《青春有你》在6日播出最後一集，9位訓練生藉由觀眾票選脫穎而出，組成團體「UNINE」準備出道。總決賽結束至今才剛過4天，陸網就傳出《青春有你》將拍攝女生版，甚至初步名單也已經流出，包括「蜜蜂少女隊」、「AKB48 TEAMSH」等出道女團成員都赫然在列。

▲《青春有你》女生版被爆有王怡人。（圖／翻攝自微博）

▲《青春有你》被爆將推出女生版。（圖／翻攝自微博）

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大陸網友10日在豆瓣論壇爆料，宣稱《青春有你》女生版名單曝光，除了各大經紀公司練習生之外，也有已出道的「蜜蜂少女隊」孔雪兒、劉雨昕、張悠然、許和琪，「優我女團」馬蜀君、宋芳園、魏冰雪、樂靚，「AKB48 TEAMSH」朱苓、李詩琦、周念琪、莊曉媞、王雨朵等人，甚至出現《Produce 48》參賽者、剛以韓團「Everglow」一員出道的王怡人。

▲《青春有你》女生版被爆有蜜蜂少女隊。（圖／翻攝自微博／蜜蜂少女隊）

▲《青春有你》女生版被爆有「蜜蜂少女隊」成員。（圖／翻攝自微博／蜜蜂少女隊）

▲《青春有你》女生版被爆有王怡人。（圖／翻攝自推特／EVERGLOW）

▲曾參加《Produce 48》、剛以女團「EVERGLOW」出道的王怡人也被爆出在名單內。（圖／翻攝自推特／EVERGLOW）

網友爆料，《青春有你》女生版早在去年7月就開始接受報名，12月底前已經面試完畢，在正式錄製前會再篩選一次，選出正式參加節目的100人。為了跟近日首播的《創造營2019》錯開，女生版暫定在7月播出，但目前節目播出消息、名單都尚未被官方證實。

《青春有你》前身為《偶像練習生》，一直主打選拔偶像男團成員，跟同期《以團之名》、《創造營2019》性質相似，3檔節目雖然各有支持者，但話題度已不及去年《偶像練習生》、《創造101》。接下來除了《青春有你》要推出女生版，《創造》系列第3季也被爆在籌備中，許多選秀節目仍將接連登場。

▲《青春有你》女生版被爆有王怡人。（圖／翻攝自豆瓣）

▲《青春有你》女生版被爆有王怡人。（圖／翻攝自豆瓣）

▲《青春有你》女生版被爆有王怡人。（圖／翻攝自豆瓣）

▲《青春有你》女生版被爆有王怡人。（圖／翻攝自豆瓣）

▲陸網流傳《青春有你》女生版名單。（圖／翻攝自豆瓣）

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