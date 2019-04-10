獨家／演完《飛魚高校生》沒戲約　他「想幫爸買房」苦刷求職網

記者李欣容／專訪

26歲男星張洛偍在《飛魚高校生》中飾演游泳隊成員之一，日前他到大陸參加選秀節目《演員的品格》，演技受到劉天池、何炅肯定，但在台灣卻苦等不到機會，身為長子，他希望爸媽退休後能過上好生活，一度放棄夢想，打開求職網找工作。

▲張洛偍剛結束大陸選秀節目《演員的品格》拍攝。（圖／記者張一中攝）

張洛偍到大陸參加《演員的品格》，第一關僅用視訊和製作方面試，還找妹妹「陪演」，後來複選才買機票飛到北京。

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原本擔心自己表現不好，也擔心選秀節目會勾心鬥角，但進去後發現是自己多慮了，「這裡沒有競爭的感覺，大家一起為了表演好，很喜歡這群朋友，很真心，我獅子座愛面子，一年哭不到一次，進了這節目不知道哭了幾次，就算隊友被淘汰也哭。」

▲張洛偍演技受到讚賞。（圖／記者張一中攝）

但張洛偍因為在大陸知名度不高，在投票環節中屢屢挫敗，不但只能撿別人剩下的表演題目，甚至好不容易靠實力爬到A段班，卻又因投票制度掉回D班。

被淘汰時，所有人都喊著要他到北京發展，劉天池抱了他一下說，「如果公司沒有安排你上課的話，過來找我，免費讓你在這邊上課。」張洛偍受寵若驚，在咖啡機轟隆作響的餐廳裡，小聲地喊，「他上3個月的課要15萬人民幣的！」

▲張洛偍個性直率。（圖／記者張一中攝）

實力、外型兼具，張洛偍卻沒遇到伯樂，有時等戲大半年都沒有收入，這也是他最在意，最難過的事。

張洛偍家裡從小到大都是租房子，身為長子，隨著父母親快退休，他肩上的重擔越來越沉，「我知道...我爸媽想要有一個自己的家，但是在台灣當演員，我真的沒辦法演戲拼幾年，就能有錢付頭期款。」

現實與夢想之間的問題，越往核心踏入，越發現殘酷。

▲張洛偍是家中長子，希望能撐起家計，給爸媽一間「自己的家」。（圖／記者張一中攝）

張洛偍不諱言，「羨慕沒有經濟壓力的人，可以做自己喜歡做的事情，這個作品好，但錢很少，我都願意接，就只因為我熱愛表演我喜歡演戲。」但是因為經濟壓力，他得把酬勞擺在第一順位。

在去錄《演員的品格》前，他休息好長一段時間，正打算去咖啡廳打工，或是找正常工作當個上班族，「我都已經在刷求職網了，然後就接到節目。」或許老天也看見他的直率與傻勁，從天上掉下來的是考驗也是機會，讓他拼一拼自己的未來。